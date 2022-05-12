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    • Camdaki Kız Gülcihan'ın 10 yıldır aynı yastığa baş koyduğu isim EDHO'nun yıldızı çıktı! Duyanlar inanamıyor...

    Camdaki Kız Gülcihan'ın 10 yıldır aynı yastığa baş koyduğu isim EDHO'nun yıldızı çıktı! Duyanlar inanamıyor...

    Camdaki Kız dizisinde canlandırdığı Gülcihan karakteriyle büyük bir üne kavuşan Devrim Yakut, özel hayatıyla gündeme geldi. Yakut'un EDHO'nun yıldızıyla evli olduğunu ilk kez öğrenenler ise şoke oldu.
    • Haber Merkezi
    • 12.05.2022 - 17:49
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    Camdaki Kız Gülcihan'ın 10 yıldır aynı yastığa baş koyduğu isim EDHO'nun yıldızı çıktı! Duyanlar inanamıyor...

    Yönetmenliğini Nadim Güç'ün üstlendiği Kanal D'nin fenomen dizisi Camdaki Kız, perşembe akşamlarına damga vurmaya devam ediyor.

    Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Devrim Yakut, Nur Sürer, Hande Ataizi, Enis Arıkan ve Selma Ergeç gibi isimleri buluşturan Camdaki Kız, her bölümüyle sosyal medyanın gündemine oturmayı başarıyor.

    Merak uyandıran senaryosu ve güçlü oyuncu kadrosuyla beğeni toplayan Camdaki Kız dizisinin oyuncuları özel hayatlarıyla merak konusu oluyor.

    Dizide sakladığı sırlarla hikayenin akışını değiştiren Gülcihan Koroğlu karakterine hayat veren Devrim Yakut da özel hayatı merak edilen oyuncular arasında yer alıyor.

    Bugüne kadar birçok dizi ve filmde yer alan Devrim Yakut, karakterleri canlandırmayan onları adeta yaşayan oyuncular arasında gösteriliyor.

    Doğaçlama yeteneği oldukça kuvvetli olan Yakut'un kiminle evli olduğunu ilk kez öğrenenler şaşkınlığını gizleyemiyor.

    10 yıldır Alper Kut ile evli

    Performansıyla pek çok ödül kazanan Devrim Yakut, 2012 yılında sinema, dizi, film ve tiyatro oyuncusu Alper Kut ile dünya evine girdi.

    Fatmagül'ün Suçu Ne, Kalbim Seni Seçti gibi dizilerde rol olan başarılı oyuncu Alper Kut, Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde "Baron Murat" karakterine hayat vermişti.

    Eşkıya Hükümdar Olmaz dizisinde canlandırdığı Tahsin Façalı karakteriyle akıllara kazınan Kut, son olarak Cam Tavanlar dizisiyle izleyici karşısına çıktı.

    Camdaki Kız Gülcihan ın 10 yıldır aynı yastığa baş koyduğu isim EDHO nun yıldızı çıktı! Duyanlar inanamıyor... #1

    Camdaki Kız Gülcihan ın 10 yıldır aynı yastığa baş koyduğu isim EDHO nun yıldızı çıktı! Duyanlar inanamıyor... #2

    Camdaki Kız Gülcihan ın 10 yıldır aynı yastığa baş koyduğu isim EDHO nun yıldızı çıktı! Duyanlar inanamıyor... #3

    Camdaki Kız Gülcihan ın 10 yıldır aynı yastığa baş koyduğu isim EDHO nun yıldızı çıktı! Duyanlar inanamıyor... #4

    Camdaki Kız Gülcihan ın 10 yıldır aynı yastığa baş koyduğu isim EDHO nun yıldızı çıktı! Duyanlar inanamıyor... #5

    Camdaki Kız Gülcihan ın 10 yıldır aynı yastığa baş koyduğu isim EDHO nun yıldızı çıktı! Duyanlar inanamıyor... #6


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