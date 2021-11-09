Camdaki Kız Hayri'nin eşini Buse Varol mu oynayacak? Setlere dönüyorum demişti...

Camdaki Kız dizisine dahil olan ve Hayri karakterine hayat veren Cihangir Ceyhan beğeni toplarken, eşini kimin oynayacağı merak edildi. Peki, Camdaki Kız Hayri'nin eşini Buse Varol mu oynayacak?

Kanal D ekranlarından yayınlanan ve Gülseren Budaycıoğlu'nun kitabından uyarlanan Camdaki Kız, ikinci sezonuyla devam ediyor.

Dizinin başrollerinde Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Devrim Yakut, Nur Sürer, Hande Ataizi, Hamza Yazıcı ve Selma Ergeç gibi ünlü isimlerin yer aldığı Camdaki Kız, yayınlandığı her bölümle dikkati çekiyor.

Dizinin ikinci sezonu hızla ilerlerken, projeye dahil olan "Hayri" karakteri hikayenin evrilmesine neden oldu.

Cihangir Ceyhan'ın hayat verdiği ve hikayenin kilit isimlerinden olan Hayri karakteri, Nalan'la olan samimiyeti ilerletti.

Rafet Koroğlu'nun yanında işe giren ve Nalan'ı yalnız bırakmayan Hayri'nin eşinin kim olacağı ise merak ediliyor.

Dizinin hayranları, Cihangir Ceyhan'ın eşi olarak kimin kadroya dahil olacağını araştırmaya başladı.

Seyirciler detaylı bilgilere ulaşmak için, "Camdaki Kız Hayri'nin eşini Buse Varol mu oynayacak?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, Camdaki Kız Hayri'nin eşini Buse Varol mu oynayacak? İşte detaylar...

CAMDAKİ KIZ HAYRİ'NİN EŞİNİ BUSE VAROL MU OYNAYACAK?

Buse Varol geçtiğimiz günlerde setlere döneceğinin müjdesini vererek, "Yeniden bir diziyle anlaştım. İnşallah aralık ayında başlayacağım.

O yüzden Instagram'ımda bir temizlik yaptım kendimce. Sadece kendi fotoğraflarım olsun işle ilgili şeyler paylaşayım diye" ifadelerini kullanmıştı.

Varol'un Camdaki Kız dizisiyle anlaştığı ve Hayri'nin eşi Türkan'a hayat vereceği iddia edildi.

Dizi ekibinden ve Buse Varol'dan net bir açıklama gelmezken, Hayri'nin eşini kimin oynayacağının bir süre daha merak edileceği öngörülüyor.