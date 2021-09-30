Camdaki Kız Hayri'nin eşini kim oynayacak? Farah noktayı koydu

Bergen filmi için kamera karşısına geçen Farah Zeynep Abdullah'ın, Camdaki Kız dizisine dahil olduğu iddia edildi. Oyuncu iddialarla ilgili Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

Masumlar Apartmanı dizisinde İnci karakterine hayat veren Farah Zeynep Abdullah, dizinin ikinci sezonunda yer almadı.

Oyuncunun Masumlar Apartmanı'ndan ayrılması herkesi üzerken, bir açıklama yaparak, "Şunu bilmenizi isterim abuk subuk şunu dedi bunu dedi diye yazılan ve benim ağzımdan duymadığınız hiçbir cümle gerçek değil. İnci'nin yolculuğu burada bitti, her zaman kalbimde ayrı bir yeri olacak.

Müthiş bir ekiple, çok değerli bir yolculuktu. Masumlar bitene kadar kalbim hep ekibimle kalacak. İyi ki beraberdik, büyük bir adanmışlık ve sevgiyle bir sezon geçirdik. Canım Masumlar Apartmanı. Canım İnci." ifadelerini kullanmıştı.

Bu projenin ardından çok uzun bir süre geçmeden Farah, Bergen filmi için el sıkıştı.

Farah yeni rolü için okuma provalarına katılırken, Camdaki Kız dizisi ile yeniden ekrana döneceği iddia edildi.

CAMDAKİ KIZ HAYRİ'NİN EŞİNİ FARAH ZEYNEP ABDULLAH MI OYNAYACAK?

Arabesk müziğin sevilen ismi Bergen'in hayatının canlandırılacağı filmde başrolde yer alacak oyuncu, sosyal medya hesabından iddialara açıklık getirdi.

Abdullah Twitter hesabından "Camdaki Kız'a gelmiyorum" ifadesini paylaşarak iddialara netlik kazandırdı.

CAMDAKİ KIZ HAYRİ'NİN EŞİNİ KİM OYNAYACAK?

Farah Zeynep Abdullah'ın yaptığı açıklamanın ardından Hayri'nin eşi Türkan'a kimin hayat vereceği mera konusu oldu.

Türkan için henüz netleşen bir isim yok ancak oyuncu Sitare Akbaş'ın diziye dahil olacağına yönelik iddialar gündemdeki yerini aldı.