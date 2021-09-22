Camdaki Kız Hayri'nin karısı Türkan'a kimin hayat vereceği merak ediliyordu! İşte o isim…

Kanal D'nin ilgiyle takip edilen dizisi Camdaki Kız'da Hayri'nin yüzü nihayet gösterildi. Ancak sevilen dizinin izleyicileri, şimdi de yeni bir krizle karşı karşıya: Hayri'nin köydeki karısı Türkan...

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı isimli romanından Kanal D ekranlarına uyarlanan Camdaki Kız dizisi, dikkat çeken konusu ve oyuncularıyla ikinci sezonuyla da büyük ilgi görüyor.

Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Tamer Levent, Devrim Yakut, Nur Sürer, Hande Ataizi, Feri Baycu Güler, Nihal Menzil, Hamza Yazıcı ve Selma Ergeç gibi ünlü isimleri buluşturan reyting rekortmeni Camdaki Kız dizisi, her bölümüyle olay sosyal medyayı sallıyor.

Dizinin ikinci sezonuna damga vuracak Hayri karakterinin birkaç bölümdür gizemini koruması, diziye heyecan kattı.

EL ANALİZİ BİLE YAPTILAR

Hayri'nin yüzünü görmek için sabırsızlanan izleyiciler, el analizi yaparak Hayri'ye hayat veren oyuncuyu çözmeye çalıştı.

Bu karaktere kimin hayat vereceğine dair bir çok söylenti ortaya atıldı. Ancak sonunda bu kriz çözüme kavuştu ve Cihangir Ceyhan, yeni bölüm fragmanında boy gösterdi.

YENİ KRİZ: HAYRİ'NİN KÖYDEKİ EŞİ TÜRKAN

Ancak dizinin sıkı takipçileri, yeni bir bilinmezlikle karşı karşıya.

Gülseren Budayıcıoğlu'nun Camdaki Kız kitabında, Cihangir Ceyhan'ın hayat verdiği Hayri karakteri aslında evli bir adam ve karısının köyde olduğu biliniyor.

Sezon finalinden itibaren Hayri'nin kim olduğunu bulmaya çalışan Camdaki Kız hayranları, şimdide Türkan karakterinin gizemini çözmeye çalışacak.

Dizinin ilerleyen bölümlerinde Nalan'ın, psikolojik olarak çökmüş, yalnız ve sevgiye muhtaç durumundan faydalanan Hayri, Nalan'ı kendisine bağlayacak. Kocası ile bir sevgi bağı olmayan Nalan ise evli bir kadına böyle bir ilişki yakışmayacağını düşünüp Sedat'tan ayrılacak.

Hayri ile yeni bir hayat kurmak isteyen Nalan, büyük bir şokla karşı karşıya kalacak. Hayri, Nalan'ı resmi nikahlı karısına kuma getirmiş olacak.

Ancak köydeki karısı bu duruma alışkın olduğu için Nalan'a ses çıkarmayacak. Hatta Nalan'ı çok sevecek ve onu sık sık ziyarete gidecek.

CAMDAKİ KIZ'DA TÜRKAN KİM OLACAK?

Camdaki Kız'da Hayri'nin köydeki eşi Türkan için adı geçen isimlerden biri Serenay Sarıkaya olmuştu. Ancak Sarıkaya, ''Şahmeran'' adlı diziyle kameralar karşısına geçince bu iddia yalanlanmış oldu.

Şimdi de ortaya atılan diğer isim Sitare Akbaş oldu. Ancak bu rol için Akbaş'a teklif gidip gitmediği henüz bilinmiyor. Dolayısıyla Hayri'nin köydeki eşine kimin hayat vereceği, gizemini hala koruyor.