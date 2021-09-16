Camdaki Kız 'Hayri'yi kim oynuyor? Ellerinden tanıdılar

Yeni sezona iddialı bir başlangıç yapan Camdaki Kız, Hayri karakteri ile milyonların merak konusu. İlk bölümde yüzü görünmeyen Hayri karakterini seyirciler ellerinden tanıdı.

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı isimli romanından uyarlanan Camdaki Kız, 9 Eylül akşamı ikinci sezonunun ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı.

Sezona damga vuracak karakter ise herkesin beklediği ancak henüz göremediği "Hayri".

Hayri, Nalan'ın hayatının dönüm noktası olmaya geliyor... Ancak seyirciler henüz yüzünü görebilmiş değil.

Camdaki Kız 10. bölümde Hayri'nin ortaya çıkması bekleniyordu ancak Hayri karakteri, Camdaki Kız'ın yeni bölümünde de sırrını korudu.

Akıllarda ise tek bir soru: Camdaki Kız Hayri kim? Bu gizemli karaktere dair araştırma yapan seyirciler, sosyal medyada fikir paylaşımında bulundu. Hayri'yi ellerinden tahmin edenler bile vardı.

Peki Camdaki Kız Hayri kimdir? Hayri karakterini kim oynayacak? İşte ayrıntılar...

CAMDAKİ KIZ HAYRİ KİMDİR?

Fakir ve cahil bir köylü olan Hayri'nin Nalan'a aşık olması sonrasında kendini aşk adamı olarak ilan etmesi bütün gidişatı değiştiriyor. Günün birinde Nalan'ı zorlu yaşadığı hayatın içerisinde çekerek psikiyatriste götürmesi ve burada Nalan'a hayatında başka biri olduğunu söylemesi O'nun dünyasnı başına yıkıyor.

Hem şoförlüğü hem de korumalığını yapan Hayri'ye aşık olan Nalan aslında her şeyden habersizdir. Hem sevgiye hem de ilgiye oldukça aç olan Nalan da Hayri'nin sözleri sonrasında dayanamayarak ondan etkilenmeye başlar. Ancak Nalan evli olduğu halde böyle bir ilişki içerisinde olmayacağından kocasından boşanarak evli olan Hayri ile 7 yıllık bir birliktelik yaşar.

3 çocuk babası ve evi olan Hayri'de karısı Türkan köyden kuma hayatına alışkın olduğundan Nalan'ı kabullenmek durumunda kalır. Nalan da çocukları babasız kalmasın diye Hayri'den boşanmasını asla isteyemez. Hayri sonunda bir gün Nalan'ı Türkan ve çocukları ile tanıştırır.

CAMDAKİ KIZ HAYRİ'Yİ KİM OYNUYOR?

Camdaki Kız'ın son bölümünde Hayri'nin ellerini gören sosyal medya kullanıcıları, Camdaki Kız'da Hayri'yi Cihangir Ceyhan'ın canlandırdığı yönünde paylaşımlarda bulundu.

Hayri'nin kim olduğu, 16 Eylül Perşembe akşamı yayınlanan yeni bölümde ortaya çıkacak...