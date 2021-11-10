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    Camdaki Kız Nalan'ın akıbeti belli oldu! Burcu Biricik 'ayrılığa' cevap verdi!

    Camdaki Kız dizisinde Nalan karakterine hayat veren Burcu Biricik'in ayrılacağı ve yerine Neslihan Atagül'ün geleceği iddia edildi. Biricik, iddialar hakkında açıklama yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 10.11.2021 - 12:37
    • Güncelleme : 10.11.2021 - 12:44
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    Camdaki Kız Nalan'ın akıbeti belli oldu! Burcu Biricik 'ayrılığa' cevap verdi!

    Kanal D ekranlarında yayınlanan ve Gülseren Budaycıoğlu'nun kitabından uyarlanan Camdaki Kız dizisi, yeni sezonuyla devam ediyor.

    Dizinin başrollerinde Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Devrim Yakut, Nur Sürer, Hande Ataizi, Hamza Yazıcı ve Selma Ergeç gibi birbirinden ünlü isimler yer alıyor.

    Perşembe günlerine ambargo koyan ve seyirciyi ekran başına kilitlemeyi başaran diziyle ilgili bomba bir iddia gündeme geldi.

    Dizide Nalan karakterine hayat veren başarılı oyuncu Burcu Biricik'in ayrılacağı, yerine ise Neslihan Atagül'ün geleceği belirtildi.

    Bu iddialar seyirciyi şoke ederken, "Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik diziden ayrılıyor mu?" sorusu araştırılmaya başlandı.

    Güzel oyuncu Burcu Biricik çıkan bu haberlerin ardından sessizliğini bozdu ve sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

    Peki, Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik diziden ayrılıyor mu? İşte yanıtı...

    Burcu Biricik 'ayrılığa' cevap verdi! ViDEO

    CAMDAKİ KIZ'IN NALAN'I BURCU BİRİCİK DİZİDEN AYRILIYOR MU?

    Burcu Biricik sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, diziden ayrılmayacağını söyledi.

    Instagram'ın hikaye kısmından açıklama yapan oyuncu, "Hayır arkadaşlar. Çok şükür, kaza geçirmedim. Çok iyim. Ayrıca diziden ayrılmıyorum.

    Camdaki Kız her Perşembe Kanal D ekranlarında. Görüşmek üzere." dedi.

    Güzel oyuncu bu açıklamasıyla ayrılık haberlerine nokta koydu ve hayranlarının yüreğine su serpti.

    Camdaki Kız Nalan ın akıbeti belli oldu! Burcu Biricik ayrılığa cevap verdi! #1

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