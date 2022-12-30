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- Camdaki Kız Nalan'ın babası Metin kimdir? İşte Engin Alkan'ın hayatı, oynadığı filmler ve diziler!
Camdaki Kız Nalan'ın babası Metin kimdir? İşte Engin Alkan'ın hayatı, oynadığı filmler ve diziler!
- 30.12.2022 - 13:11
Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesini konu alan Camdaki Kız, Kanal D ekranlarında 2. sezonuyla yayınlanmaya devam ediyor.
Başrollerini ise, Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Devrim Yakut, Hande Ataizi, Selma Ergenç, Cihangir Ceyhan gibi başarılı oyuncular paylaşıyor.
Camdaki Kız'ın dün akşam yayınlanan son bölümünde Feride olanlara dayanamayıp intihar ediyor.
Nalan ise Feride'nin bütün çabalarına rağmen sonunda gerçek babasıyla yüzyüze geliyor. Feride'nin kardeşi ve Nalan'ın babası Metin karakterini Engin Alkan canlandırıyor.
Son bölümde ortaya çıkmasının ardından Nalan'ın babası Metin karakterine hayat veren Engin Alkan'ın hayatı ve dizileri ise merak konusu oldu.
Engin Alkan kimdir?
27 Temmuz 1965 yılında dünyaya gelen Engin Alkan, İstanbul Samatya doğumludur. 57 yaşındaki ünlü oyuncu, İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümü ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nde oyunculuk eğitimi aldı.
1996 yılından bu yana mesleğini yapan Engin Alkan, aynı zamanda İBB Şehir Tiyatroları’nda oyunculuk ve rejisörlük yapıyor.
Oynadığı filmler ve diziler
Filmler;
- Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü?: Andaç Haznedaroğlu
- Kaç Para Kaç: Reha Erdem
- Çamur: Derviş Zaim
- Bu Son Olsun: Orçun Benli
- Güz Sancısı: Tomris Giritlioğlu
- Karayip Korsanları: Ölü Adamın Sandığı: Pintel (Seslendirme)
- Karayip Korsanları: Dünyanın Sonu: Pintel (Seslendirme)
Diziler;
- Aşağı Yukarı Yemişlililer
- Deli Saraylı
- Ayda
- Erkekler Ağlamaz
- Çeşmi Bülbül
- Tarçın Konuştu
- Sana Bayılıyorum
- Kısa Devre
- Yarım Elma
- Yedi Numara - Vahit - 2000-2003
- Uğurlugiller
- Küçük Mutluluklar
- Baba Bana Reyting Al
- Yonca
- Ters Köşe
- Ruhumun Aynası
- Mert ile Gert
- Kardeş Çocukları (2019)
- İkimizin Sırrı (2021)
- İlk ve Son
- Camdaki Kız (2022-)