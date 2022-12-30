Camdaki Kız Nalan'ın babası Metin kimdir? İşte Engin Alkan'ın hayatı, oynadığı filmler ve diziler!

Camdaki Kız Nalan'ın babası Metin kimdir? İşte Engin Alkan'ın hayatı, oynadığı filmler ve diziler!

Camdaki Kız'ın dün akşam yayınlanan bölümünde Nalan'ın gerçek babası ortaya çıktı. Peki Nalan'ın babası Metin kimdir? Engin Alkan'ın hayatı, kariyeri ve dizileri...

Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesini konu alan Camdaki Kız, Kanal D ekranlarında 2. sezonuyla yayınlanmaya devam ediyor.

Başrollerini ise, Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Devrim Yakut, Hande Ataizi, Selma Ergenç, Cihangir Ceyhan gibi başarılı oyuncular paylaşıyor.

Camdaki Kız'ın dün akşam yayınlanan son bölümünde Feride olanlara dayanamayıp intihar ediyor.

Nalan ise Feride'nin bütün çabalarına rağmen sonunda gerçek babasıyla yüzyüze geliyor. Feride'nin kardeşi ve Nalan'ın babası Metin karakterini Engin Alkan canlandırıyor.

Son bölümde ortaya çıkmasının ardından Nalan'ın babası Metin karakterine hayat veren Engin Alkan'ın hayatı ve dizileri ise merak konusu oldu.

Engin Alkan kimdir?

27 Temmuz 1965 yılında dünyaya gelen Engin Alkan, İstanbul Samatya doğumludur. 57 yaşındaki ünlü oyuncu, İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümü ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nde oyunculuk eğitimi aldı.

1996 yılından bu yana mesleğini yapan Engin Alkan, aynı zamanda İBB Şehir Tiyatroları’nda oyunculuk ve rejisörlük yapıyor.

Oynadığı filmler ve diziler

Filmler;

Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü?: Andaç Haznedaroğlu

Kaç Para Kaç: Reha Erdem

Çamur: Derviş Zaim

Bu Son Olsun: Orçun Benli

Güz Sancısı: Tomris Giritlioğlu

Karayip Korsanları: Ölü Adamın Sandığı: Pintel (Seslendirme)

Karayip Korsanları: Dünyanın Sonu: Pintel (Seslendirme)

Diziler;