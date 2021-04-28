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    Camdaki Kız Sedat’ın hastalığı nedir? Sedat mazoşist mi?

    Camdaki Kız dizisinde Sedat karakterinin neden ellerini sürekli kaşıdığı ve kendine zarar vermekten hoşlandığı merak konusu oldu. Camdaki Kız Sedat mazoşist mi? İşte yanıtı..
    • Haber Merkezi
    • 28.04.2021 - 14:17
    • Güncelleme : 29.04.2021 - 22:39
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    Camdaki Kız Sedat’ın hastalığı nedir? Sedat mazoşist mi?

    Oyuncu kadrosu ve konusu ile seyircinin ilgisini canlı tutmayı başaran Camdaki Kız dizisi, her bölümde farklı bir karakter travmasıyla ekranlara geliyor.

    Camdaki Kız dizisinde Feyyaz Şerifoğlu'nun canlandırdığı Sedat'ın hikayesi merak ediliyor.

    Seyirciler sürekli ellerini kaşıyarak kendine zarar veren Sedat'ın hastalığı nedir araştırıyor.

    Peki, Camdaki Kız Sedat mazoşist mi? İşte Camdaki Kız Sedat'ın travması...

    CAMDAKİ KIZ SEDAT'IN HASTALIĞI NEDİR?

    Camdaki Kız dizisinde Sedat karakteri kendisinden yaşça büyük bir kadın olan Cana ile ilişki yaşamaktadır.

    Cana hem yaşı büyük hem de evli bir kadındır. Cana'nın kendisine fiziksel zarar vermesinden hoşlanan Sedat kendisine işkence edilmesinden zevk alan bir Mazoşizm hastadır.

    Camdaki Kız Sedat’ın hastalığı nedir? Sedat mazoşist mi? #1

    MAZOŞİZM NEDİR?

    Mazoşizm genel olarak cinsel ilişkide kendisine fiziksel zarar verilme hazzı olarak algılanır. Ancak sadece cinsel olarak değil, gündelik olarak da kişi kendisine ruhsal ve fiziksel zarar verilmesinden hoşlanır.

    Mazoşizmin tedavisi psikolog desteği almaktır. Mazoşizmin ileri seviyesi kişinin sosyal hayatını etkileyebilecek derecede bir rahatsızlıktır.


    Camdaki Kız Sedat’ın hastalığı nedir? Sedat mazoşist mi? #2

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