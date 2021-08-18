Camdaki Kız sete çıktı! Camdaki Kız dizisi yeni sezon ne zaman?

Kanal D ekranlarında izleyicisiyle buluşan ve dokuzuncu bölümüyle sezon finali yapan 'Camdaki Kız'ın yeni sezonu için geri sayım başladı. Peki Camdaki Kız 2. sezon ne zaman başlayacak?

Prof. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı romanından uyarlanan ve gerek konusu gerekse de güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Camdaki Kız dizisinin yeni sezonu için nefesler tutuldu.

10 Haziran'da yayınlanan dokuzuncu bölümüyle sezon finali yapan yapımda Nalan karakterine hayat veren Burcu Biricik ve dizinin Muzo'su Enis Arıkan, setten ilk kareleri yayınladı.

Bu karelerin ardından Camdaki Kız'ın ne zaman başlayacağı, dizinin sıkı takipçileri tarafından merak konusu oldu.

Peki Camdaki Kız dizisi yeni sezon ne zaman? Camdaki Kız 2. sezon ne zaman başlayacak? İşte Camdaki Kız yeni sezondan gelen kareler...

CAMDAKİ KIZ 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Başrollerinde Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun yer aldığı Kanal D'nin sevilen dizisi Camdaki Kız, aşk, dram ve heyecan yüklü sahneleriyle reytinglerde zirveye oynadı.

Dokuz bölümlük ilk sezonuyla büyük ilgi gören ve perşembe akşamlarına damga vuran dizinin sezon finali izleyenleri bir hali merakta bırakmıştı.

Çekimleri başlayan Camdaki Kız dizisinin eylül ayında ekranlara dönmesi planlanıyor.

SETTEN İLK KARELER GELDİ

Sevilen yapımda Nalan karakterine hayat veren Burcu Biricik, "Nalan evde" notuyla setten ilk kareyi takipçilerinin beğenisine sundu.

Yapımda 'Muzaffer Koroğlu'nu canlandıran Enis Arıkan da sette çektiği videoyu "Başladık" notuyla sosyal medya hesabından yayınladı.