Camdaki Kız sezon finali ne zaman? Nalan'a veda...

Perşembe akşamlarının gözde dizisi Camdaki Kız'ın ekrana veda edeceği tarih merak ediliyor. Peki Camdaki Kız sezon finali ne zaman? İşte o tarih...

Camdaki Kız dizisi, konusu ve oyuncularıyla kısa sürede seyircilerin merakla takip ettiği yapımlar arasında yerini aldı.

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte dizi setlerine ara verilirken, Camdaki Kız'ın sezon finaline dair detaylar da araştırılmaya başladı.

Camdaki Kız 8. yeni bölümü ile 3 Haziran Perşembe akşamında Kanal D ekranlarında izleyicisinin karşısına çıkacak. Her bölümü ile olay yaratan yapımlardan biri olan Camdaki Kız dizisinin ne zaman sezon finali yapacağı belli oldu.

Peki, Camdaki Kız ne zaman final yapacak? İşte ayrıntılar..

CAMDAKİ KIZ SEZON FİNALİ NE ZAMAN?

Sezona sonradan başlayan fakat ilk bölümünden itibaren izlenme rekoru kıran diziler arasında ilk sıralarda yerini almayı başaran Camdaki Kız dizisi Haziran ayının ikinci haftasında sezon finali yapması bekleniyor.