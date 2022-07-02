Camdaki Kız tatilde! Burcu Biricik kırmızı mayosuyla bacak şov yaptı.. 'Süt gibi bacaklar..'

Camdaki Kız tatilde! Burcu Biricik kırmızı mayosuyla bacak şov yaptı.. 'Süt gibi bacaklar..'

Camdaki Kız dizisinin sezon finali vermesinin ardından soluğu tatilde alan Burcu Biricik, paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor.

4 Mayıs 1989 yılında Antalya'da dünyaya gelen Burcu Biricik, Miss Mediterranean Güzellik Yarışması'nda Akdeniz Kraliçesi seçildi.

Ege Üniversitesi Arkeoloji Bölümü'nden mezun olan Biricik, Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nda stajyer kadroda yer aldı ve oyunculuk kariyerine başladı.

İkinin Biri, Yaşlı Hanımın Ziyareti, Gözlerimi Kaparım, Vazifemi Yaparım ve Yedi Kocalı Hürmüz gibi oyunlarda oynayan Biricik, Muhteşem Yüzyıl dizisinde karşımıza çıktı.

Burada kilolu olduğu görülen ve şimdiki halinden farklı olan Biricik, 2013'de TRT 1'de yayınlanan Beni Böyle Sev dizisinde Seda karakterini canlandırdı ve tanınmaya başladı.

Şeref Meselesi ve akabinde gelen Hayat Şarkısı'nda Hülya'yı canlandıran Burcu, bu rolüyle iyice ünlendi.

2016 yılında Emre Yetkin ile hayatını birleştiren güzel isim, 2020 yılında Kırmızı Oda dizisinde Boncuk karakteriyle dikkatleri bir kez daha üzerine çekti.

Boncuk rolünün ardından Camdaki Kız'a başlayan ve Nalan'a hayat veren oyuncu, izleyenleri performansı ile büyüledi.

Camdaki Kız'ın sezon finali vermesinin ardından eşiyle tatile çıkan güzel ve başarılı isim, paylaşımlarıyla ilgi çekti.

Sosyal medya hesabındna bikinili pozlarını paylaşan Burcu, hayranlarından tam not aldı.

Camdaki Kız tatilde

Bugüne kadar sayısız projede rol alan ve oyuncul alanında kendisini kanıtlayan Burcu Biricik, sezonun yorgunluğunu atıyor.

Dizisinin sezon finaline girmesinin ardından tatile çıkan oyuncu, 3.6 milyonluk hesabına yeni karelerini yükledi.

Eğlenceli ve keyifli anlarını hayranları için paylaşan oyuncudan mayolu poz geldi.

Burcu Biricik'in kırmızı mayosuyla yaptığı paylaşım, zayıflığını ve kusursuz fiziğini gözler önüne serdi.

Biricik'i çok seven ve takip eden hayranları ise bu kareye yorum yağdırmayı ihmal etmedi.