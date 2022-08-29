Camdaki Kız yeni sezon tanıtım fragmanı: Nalan'a bırakılan not kafa karıştı...

Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesinin anlatıldığı Camdaki Kız’ın yeni sezon tanıtımı izleyiciyle buluştu.

Camdaki Kız dizisinin yeni sezonu için geri sayım başladı...

Camdaki Kız, Burcu Biricik, Cihangir Ceyhan ve Enis Arıkan gibi isimleri kadrosunda ağırlayan dizi, Gülseren Budaycıoğlu'nun kitabından uyarlandı.

8 Nisan 2021 tarihinde ekranlara gelen, yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği, yönetmenliğini Nadim Güç'ün yaptığı, senaryosunu Seda Altaylı Turgutlu ve Yeşim Aslan'ın yazdığı Camdaki Kız, geçtiğimiz sezon rekor kırmıştı.

Geçtiğimiz sezon Nalan ve Hayri'nin öpüşme sahnesi ile kapanan ve herkesi heyecanlandıran dizinin 3. sezonu merak ediliyor.

Nalan, Hayri ve Sedat arasında neler olacağını merak edenler, "Camdaki kız yeni sezonu ne zaman başlıyor? Camdaki kız yeni sezon fragmanı yayınlandı mı?" sorularına yanıt arıyor.

Yeni sezon tanıtımı yayınlandı!

Kanal D'nin fenomen dizisi Camdaki Kız'ın 3. sezon tanıtım fragmanı yayınlandı.

Sevilen Dizi eylül ayında yeniden ekranlarda olacak.

Burcu Biricik'in canlandırdığı Nalan karakterinin ekrana geldiği tanıtımda konağın dağılan görüntüsü ve elindeki telefonda Hayri ile yakınlaştıkları fotoğrafın yer alması yeni sezonda heyecanlı gelişmelerin yaşanacağının sinyallerini verdi.

İşte, Camdaki Kız yeni bölüm tarihi ve 3. sezon fragmanı...

Camdaki Kız yeni sezon tanıtımı