Camdaki kız yeni sezonu ne zaman başlıyor? Camdaki kız yeni sezon fragmanı yayınlandı mı?

Camdaki kız yeni sezonu ne zaman başlıyor? Camdaki kız yeni sezon fragmanı yayınlandı mı?

Kanal D'nin fenomen dizisi Camdaki Kız'ın yeni sezonu heyecanla bekleniyor. Hayri ve Nalan'ın aşkını merak edenler, "Camdaki kız yeni sezonu ne zaman başlıyor?" sorusunu araştırıyor.

İlk bölümü 8 Nisan 2021 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Nadim Güç'ün yaptığı, senaryosunu Seda Altaylı Turgutlu ve Yeşim Aslan'ın yazdığı Camdaki Kız, geçtiğimiz sezon rekor kırdı.

Burcu Birick, Cihangir Ceyhan ve Enis Arıkan gibi isimleri kadrosunda ağırlayan dizi, Gülseren Budaycıoğlu'nun kitabından uyarlandı.

Geçtiğimiz sezon Nalan ve Hayri'nin öpüşme sahnesi ile kapanan ve herkesi heyecanlandıran dizinin 3. sezonu merak ediliyor.

Nalan, Hayri ve Sedat arasında neler olacağını merak edenler, "Camdaki kız yeni sezonu ne zaman başlıyor? Camdaki kız yeni sezon fragmanı yayınlandı mı?" sorularını gündeme getirdi.

Yeni sezonda da bomba gibi esecek olan Camdaki Kız'ın hikayesi nereye evrilecek göreceğiz...

Ancak heyecanın dorukta olacağı kesin. Peki, Camdaki kız yeni sezonu ne zaman başlıyor? Camdaki kız yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? İşte yanıtı..

Camdaki kız yeni sezonu ne zaman başlıyor?

47. bölümü ile 16 Haziran 2022 tarihinde sezon finali yapan Camdaki Kız'ın 3. sezon çekimlerinin henüz başlamadığı öğrenilirken, diziyi merakla izleyenler "Camdaki Kız 3. sezon ne zaman başlayacak?" sorusunun yanıtını öğrenmek istiyor.

Camdaki Kız'ın yeni sezon çekimlerinin ağustos ayının ortası itibariyle başlayacağı tahmin ediliyor.

Camdaki Kız 3. sezonun ise Eylül ayının 2. haftasında başlaması planlıyor.