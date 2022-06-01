Camdaki Kız 45. bölüm 2. fragmanı: Nalan ile sevgili olmak isteyen Hayri'ye şoför olarak kalma şoku..

Camdaki Kız 45. bölüm 2. fragmanı: Nalan ile sevgili olmak isteyen Hayri'ye şoför olarak kalma şoku..

Camdaki Kız'ın yayınlanan son fragmanında; Nalan ve Hayri'nin yeniden bir raya geldiği görüldü. Hayri'nin ne işler çevirdiğini öğrenmek isteyen Nalan ise onu takibe başladı.

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı romanından Kanal D ekranlarına uyarlanan Camdaki Kız dizisi, ikinci sezonunda da heyecanı doruğa çıkarmaya devam ediyor.

Kadrosunda Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Devrim Yakut, Nur Sürer, Hande Ataizi, Enis Arıkan, Selma Ergeç gibi isimlerin yer aldığı Camdaki Kız, hızlanan hikayesi ile her bölüm ayrı bir merak uyandırıyor.

Yönetmenliğini Nadim Güç'ün üstlendiği ve perşembe akşamlarına damga vuran Camdaki Kız dizisinin yayınlanan son fragmanı ise yine çarpıcı anlara sahne oldu.

Yayınlanan yeni fragmanda; Nalan'ın Hayri'nin dönüşüne sevindiği ve yine yüzünün gülmeye başladığı görüldü.

Hayri'nin neden gitmediği Sedat tarafından sorgulanırken, Nalan ise takip olayına başladı ve Hayri'yi gözetledi. Camdaki Kız45. bölüm 2. fragmanı...

Camdaki Kız45. bölüm 2. fragmanı İZLE