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    Camdaki Kız'a bomba transfer! Sürprizlerle dolu bir karakter geliyor

    Tiyatro oyunları ile tanınan, sinema ve dizi çalışmalarında da boy gösteren Münibe Millet, Kanal D'nin sevilen dizisi Camdaki Kız'ın kadrosuna Ayşe karakteriyle dahil oldu.
    • Haber Merkezi
    • 27.01.2022 - 18:33
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    Camdaki Kız'a bomba transfer! Sürprizlerle dolu bir karakter geliyor

    Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı romanından Kanal D ekranlarına uyarlanan Camdaki Kız dizisi, perşembe akşamlarına damga vurmaya devam ediyor.

    Başrollerinde Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Tamer Levent, Nur Sürer ve Hande Ataizi gibi isimlerin yer aldığı Camdaki Kız, her bölümüyle sosyal medyada da gündem olmayı başarıyor.

    Yönetmenliğini Nadim Güç'ün üstlendiği Camdaki Kız dizisi, yeni bir oyuncuyu kadrosuna dahil etti.

    MÜNİBE MİLLET CAMDAKİ KIZ'DA

    Tiyatro oyunları ile tanınan, sinema ve dizi çalışmalarında da yer alan Münibe Millet, OGM Pictures imzalı Camdaki Kız dizisinin kadrosuna dahil oldu.

    Münibe Millet, heyecan dolu sahneleriyle nefes kesen dizide sürprizlerle dolu Ayşe karakterine hayat verecek.

    28. bölümde izleyicilerin karşısına çıkacak olan Ayşe karakterinin kimlerin hayatını etkileyeceği ise merak konusu.

    1980 yılında Elazığ'da dünyaya gelen Münibe Millet, Tiyatro Pera'da birçok oyunda yer aldı.

    Sinema, dizi ve reklam filmlerinde de rol alan Millet, son olarka 2020 yılında ''Türkan Hanım'ın Konağı'' isimli diziyle izleyici karşısına çıktı

    Camdaki Kız a bomba transfer! Sürprizlerle dolu bir karakter geliyor #1

    Camdaki Kız a bomba transfer! Sürprizlerle dolu bir karakter geliyor #2


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