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Camdaki Kız'a bomba transfer! Sürprizlerle dolu bir karakter geliyor

Camdaki Kız'a bomba transfer! Sürprizlerle dolu bir karakter geliyor

Tiyatro oyunları ile tanınan, sinema ve dizi çalışmalarında da boy gösteren Münibe Millet, Kanal D'nin sevilen dizisi Camdaki Kız'ın kadrosuna Ayşe karakteriyle dahil oldu.