Camdaki Kız'a gelecek denilmişti! Buse Varol'un rol alacağı dizi bakın hangisi çıktı

Alişan'ın eşi Buse Varol'un Kanal D'nin reyting rekortmeni Camdaki Kız dizisiyle ekranlara döneceği iddia edilmişti. Ancak gerçek bambaşka çıktı. Buse Varol'un, farklı bir diziyle görüştüğü öğrenildi.

Başrollerinde Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun yer aldığı Kanal D'nin sevilen dizisi Camdaki Kız'da Hayri'nin eşi Türkan karakterine kimin hayat vereceği gizemini koruyor.

Meraklı bekleyiş devam ederken Türkan karakteri için birçok isim ortaya atılmıştı. Bu isimlerden biri de Alişan'ın eşi Buse Varol oldu.

Alişan'la evlenmeden önce son olarak ''Payitaht Abdülhamid'' dizisiyle izleyici karşısına çıkan Buse Varol'un, geçtiğimiz günlerde setlere döneceğini açıklamıştı.

YANLIŞ BİLGİ KISA SÜREDE YAYILDI

Varol'un görüştüğü proje merak konusu olurken bazı sosyal medya hesapları, tahminlerini Camdaki Kız'dan yana kullandı ve Hayri'nin eşi Türkan'ı Varol'un oynayacağını öne sürdü.

Bu yanlış bilgi, kısa sürede yayılarak magazin gündemine oturdu.

GERÇEK BAMBAŞKA ÇIKTI

Olayın aslını ise TV100'den Birsen Altuntaş ortaya çıkardı.

Altuntaş, Varol'un Pastel Film'in FOX TV için çekeceği ve henüz adı netleşmeyen bir diziyle görüştüğünü açıkladı.

Varol, anlaşma sağlandığı takdirde, uyarlama dizide Nurgül Yeşilçay ve Emre Kınay'la kamera karşısına geçecek.