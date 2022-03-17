Camdaki Kız'da dikkat çeken tabloların sahibi bakın kim çıktı

Camdaki Kız dizisinde ilk bölümden itibaren seyircilerin gözüne takılan tabloların kime ait olduğu ortaya çıktı.

Camdaki Kız dizisi, ikinci sezonuyla da milyonları ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

Kadrosunda Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Devrim Yakut, Nur Sürer, Hande Ataizi, Enis Arıkan ve Selma Ergeç gibi isimlerin yer aldığı Camdaki Kız, konusu ve karakterlerinin yanı sıra, görsel detaylarıyla da dikkat çekiyor.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde ve Tarlabaşı Bulvarı bölgelerinde çekilen dizi, her bölümde arka planda yer alan resimlerle de seyircileri adeta sanata doyuruyor.

Dizide Ressam Pera olarak karşımıza çıkan Leyla Feray ile sahnelere renk katan eserlerin kime ait olduğu da ortaya çıktı.

TABLOLARI CAMDAKİ KIZ'DA

Camdaki Kız dizisinde yer alan resimleriyle adından söz ettiren avukat ve ressam Akın Ekici olduğu öğrenildi.

Resimlerinin Camdaki Kız dizisinde yer almasından bahseden Akın Ekici, süreci şöyle anlattı:

"Dizinin başrol oyuncusu Tamer Levent benim yıllardır abimdir. Tamer ağabeye bir konuşmamızda esprili bir dille acaba benim resimlerimi dizilere koysak mı dedim. O da 'Neden olmasın, bizim sanat yönetmenine söyleyeyim' diyerek kabul etti. Sonra sanat yönetmenine resimlerimi gönderdim. Sonra birkaç bölümde benim eserlerim dijital baskı olarak arkalarda kullanıldı. Diziye bir ressam karakter girince benim resimlerimi kullanmaya karar verdiler. Orijinal resimlere ihtiyaç duyulduğu için galerideki önemli 5 resmimi aldılar. Dizinin bir bölümünde ressam karakter ile başrol oyuncusu çarpışıyor ve resimler yere düşüyor. Benim gönderdiğim kağıt baskılar yere saçıldı. Dizide o resimlerin yeri olması çok etkileyici oldu. Karakter için hazırlanan atölyede de yardımcı oldum ve büyük resimlerimde orada yer aldı. Dizinin bir sonraki bölümünde de atölyede benim yaptığım resimler gösterildi."