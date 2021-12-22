Camdaki Kız'da Hayri'nin eşi Hande Erçel olacak denmişti ama...

Camdaki Kız dizisinde yer alan Hayri karakterinin eşini Hande Erçel'in canlandıracağı iddiası gündeme geldi. Bir markanın reklam yüzü olan Erçel, röportaj sırasında bu konuya açıklık getirdi.

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve Altın Kelebek'te ödüle layık görülen Camdaki Kız, Gülseren Budaycıoğlu'nun kitabından uyarlandı.

Reytinglerde zirveyi bırakmayan dizinin kadrosunda birbirinden ünlü isimler yer alırken, son olarak kadroya Yusra Geyik ve Cihangir Ceyhan dahil oldu.

Cihangir Ceyhan dizinin en önemli karakterlerinden birisi olan Hayri'yi canlandırırken, gidişat ise değişmeye başladı.

Hayri'nin diziye dahil olmasının ardından hikaye tam anlamıyla başlarken, Hayri'nin eşi merak konusu oldu.

Hayri'nin eşini canlandıracak ismin kim olduğu bilinmiyor ancak bugüne kadar birçok ünlü gündeme geldi.

Bu isimler Buse Varol, Ayça Ayşin Turan, Yüsra Geyik ve son olarak güzel oyuncu Hande Erçel oldu.

Hande Erçel'in 2 bölüm sonra diziye dahil olacağı iddia edilirken, konuya ilişkin net açıklama oyuncudan geldi.

HANDE ERÇEL'DEN CAMDAKİ KIZ AÇIKLAMASI

Hande Erçel'in Camdaki Kız'a katıldığı gündeme bomba gibi düştü. Konu hakkında dizi ekibi sessiz kaldı ancak Erçel, marka yüzü olduğu reklamın lansmanında konuştu.

Ayaküstü gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erçel diziye katılacağına dair iddiaları, "Öyle bir şey yok. Zaten çok yoğunduk. Çekimler vardı, bu hafta 3 gün.

Çekimdeydik. Yoğun bir reklam projesi. Önümüzdeki günler için çalışmalarımız başlayacak. O yüzden şimdi sadece bu işle ilgileniyorum" diyerek yalanladı.