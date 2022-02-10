Camdaki Kız'ın Billur'u Merve Polat cesur çıktı! Göğüs dekolteli pozlarıyla nefes kesti

Camdaki Kız dizisinde hayat verdiği Billur karakteriyle beğeni toplayan Merve Polat, Instagram hesabından paylaştığı göğüs dekolteli pozlarıyla takipçilerinden tam not aldı.

20 Aralık 1990 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Merve Polat, lise eğitimi alırken amatör bir biçimde oyunculuk üzerine çalıştı.

Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Tarih Bölümü'nde tamamlayan Merve Polat, daha sonra tarih üzerine devam etmek istemediğini fark eti.

Yüksek lisansını Kadir Has Üniversitesi Film Drama bölümünde tamamlayan Polat, çocukluğundan beri hayali olan oyunculuk mesleğine atıldı.

Oyunculuğa "Ankara'nın Dikmeni" adlı diziyle adım atan genç oyuncu, ilk beyaz perde deneyimi ise 2017 yılında "Martıların Efendisi" filmi ile yaşadı.

Merve Polat, şimdilerde kadrosunda Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Enis Arıkan ve Selma Ergeç gibi isimlerin yer aldığı Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Camdaki Kız ile izleyici karşısına çıkıyor.

Dizide Nalan karakterinin yakın arkadaşı Billur karakterine hayat veren Polat, sergilediği performansla seyircinin sempatisini kazanırken çılgın tavırlarıyla da yüzlerde gülümseme oluşturuyor.

CÜRETKAR POZLARIYLA BEĞENİ TOPLADI

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan isimler arasında yer alan Merve Polat, Instagram hesabından paylaştığı birbirinden renkli kareleri ile dikkatleri üzerine çekiyor.

Polat, göğüs dekolteli fotoğraflarıyla takipçilerinden tam not alırken, fotoğraflara gelen "Aman Feride görmesin" yorumu ise yüzleri güldürüyor.