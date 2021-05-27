Sürükleyici hikayesi ile ilgi çeken Camdaki Kız dizisinde, Cana karakterine hayat veren Hande Ataizi'nin hayatı merak ediliyor. Camdaki Kız’ın Cana’sı Hande Ataizi kimdir? Cana isminin anlamı nedir?

Prof. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı romanından uyarlanan ve Kanal D ekranlarında yayımlanan Camdaki Kız dizisi, perşembe akşamlarına damgasını vurmaya devam ediyor.

Gerek konusu gerekse de güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Camdaki Kız'ın oyuncu kadrosu ve karakterlerin gerçek hikayeleri merak ediliyor.

Dizinini sıkı takipçileri,Cana karakterine hayat veren Hande Ataizi'nin hayatı hakkında bilgi almak için araştırmalar yapıyor. Hande Ataizi kimdir, kaç yaşında, hangi dizlerde oynadı? gibi soruların yanıtları aranırken 'Cana' isminin anlamı da merak ediliyor.

Peki Camdaki Kız’ın Cana’sı Hande Ataizi kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı? Cana isminin anlamı nedir? İşte detaylar...

CAMDAKİ KIZ CANA KARAKTERİ

Ülkenin en ünlü işadamlarından birinin kızı olan Cana; neşeli, her şeyi dalgaya alabilen, pozitif ve tüm olaylara kendine has bakış açısı olan bir kadındır.

Sedat ile Cana arasında yıllar önce başlayan ilişki, Cana evlenmiş olmasına rağmen gizli saklı devam etmektedir. Sedat ile ilişkisi devam eden Cana, evli ve iki çocuk annesidir.

CANA İSMİNİN ANLAMI

Camdaki Kız dizisinde Hande Ataizi'nin hayat verdiği Cana karakterinin yanı sıra. Cana isminin anlamı da merak konusu oldu.

Cana ismi, ''Ey can, ey sevgili'' olarak seslenme anlamına gelmektedir.

HANDE ATAİZİ KİMDİR?

2 Eylül 1973 tarihinde Bursa'da dünyaya gelen Hande Ataizi, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur. 1996 yılında ''Mum Kokulu Kadınlar'' filmiyle ünlenmiş ve daha ilk filminde gösterdiği oyunculuk performansıyla Altın Portakal En İyi Kadın Oyuncu ödülünü almıştır.

Cem Davran'la birlikte pek çok dizi, film ve şov programı projesinde yer alan Hande Ataizi, sık sık çeşitli olaylarla magazin gündeminde yer almaktadır.

''Özel Hayatlar'' adlı tiyatro oyununda Cihan Ünal ile oynayan güzel oyuncu, bir dönem TNT'de yayımlanan Dest-i İzdivaç'ı sunmuştur. 2012 yılında Star'da yayımlanan ''Benzemez Kimse Sana'' adlı yarışma programında jüri üyeliği yapmıştır.

HANDE ATAİZİ DİZİLERİ VE PROGRAMLARI