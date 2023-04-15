Camdaki Kız'ın Hayri'si eşiyle görenleri büyüledi! Güzelliği olay oldu: "Nalan'a sollar bu güzellik" Camdaki Kız dizisinde yer alan Cihangir Ceyhan'ın eşi Fatma Ceyhan, görenleri büyüledi. Mutlu bir evliliği olan Cihangir Ceyhan'ın eşine yorum yağdı. Sosyal medya kullanıcıları, güzelliğine değinmeden geçemedi.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız dizisine dahil olan Cihangir Ceyhan, Hayri karakteriyle karşımıza çıkıyor.

Bugüne kadar sayısız dizide yer alan Ceyhan, Camdaki Kız sayesinde popülerliğini artırmaya başladı.

Dizide Nalan ile olan uyumuyla beğenilen Hayri karakteri bir hayli eleştiriliyor ancak Ceyhan, oyunculuğu ile dikkatleri çekiyor.

Oyunculuğu dışında özel hayatıyla gündem olmak istemeyen Cihangir Ceyhan'ın evli olduğu ortaya çıkmıştı.

Hem evli olan hem de bir çocuğu olan Ceyhan, hayranlarını şaşırtmıştı. Mutlu bir ailesi olan oyuncunun eşi ise gündem oldu.

Dizide Nalan ile beraber olmak isteyen ve Türkan karakteri ile evli olan Cihangir Ceyhan, gerçek hayatta Fatma Ceyhan ile evli.

Eşi büyüledi

Özel haytını basından uzak tutan Cihangir Ceyhan, eşinin güzelliğiyle gündem oldu.Fatma Ceyhan, güzelliği ve sempatik halleriyle dikkati çekti.

Zamanını eşi ve oğluna adayan Fatma Ceyhan hakkında detaylı bir bilgi yok. Ancak Cihangir Ailesi, mutluluklarıyla örnek gösteriliyor.

Cihnagir Ceyhan'ın eşini görenler, "Nalan'a bin basar" yorumları yapıyor.