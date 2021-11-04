Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik bakın hangi yarışmayla ünlü olmuş!

Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik, hakkındaki gerçekle herkesi şaşırttı. Biricik'in yıllar önce katıldığı bir yarışma programıyla ünlü olduğu ortaya çıktı. İşte Burcu Biricik'in kariyer basamakları

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı romanından Kanal D ekranlarına uyarlanan ve başrollerini Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun paylaştığı Camdaki Kız dizisi, her bölümüyle sosyal medyaya damga vuruyor.

Farklı senaryosu, çarpıcı ve etkileyici sahneleriyle ilgiyi yüksek tutmayı başaran dizi, oyuncu kadrosu ile de dikkat çekiyor.

Büyük bir heyecanla takip edilen dizide Nalan karakterine hayat veren Burcu Biricik'in hakkında ortaya çıkan gerçek herkesi şaşırttı.

''Şeref Meselesi'' ve başrolünü Birkan Sokullu ile paylaştığı ''Hayat Şarkısı'' dizilerindeki performansı ile dikkatleri üzerine çeken Biricik'in nasıl ünlü olduğu ortaya çıktı.

AKDENİZ GÜZELİ SEÇİLDİ

Burcu Biricik, oyunculuk kariyerine adım atmadan önce henüz 17 yaşındayken ''2006 Akdeniz Güzeli'' seçildi ve böylece güzelliğini tüm ülkeye kanıtlamış oldu.

Ardından tiyatro aşkıyla yanıp tutuşan Biricik, üniversite okumak için İzmir'e gitti ve İzmir Şehir Tiyatroları'nda pek çok sayıda tiyatro oyununda yer aldı.

ARTİZ MEKTEBİ ADLI YARIŞMAYLA ÜNLENDİ

Burcu Biricik, hiç aklında yokken arkadaşlarının ısrarıyla ''Artiz Mektebi'' isimli yarışmaya katılmak için İstanbul'a geldi.

Seçmeleri kazanan güzel oyuncu, böylece ilk defa televizyon ekranlarına çıkmış oldu. Yarışmanın ardından hız kesmeden televizyon ve sinema projelerinde yer almaya devam etti.

OYUNCULUK YETENEĞİNİ HER FIRSATTA KANITLADI

Burcu Biricik, sadece güzel olduğu için değil oyunculuk yeteneğiyle de ekranlarda olduğunu her fırsatta izleyicilere kanıtladı.

''Düşman Kardeşler'' adlı komedi dizisinde, ''Çok Güzel Hareketler Bunlar'' adlı skeç programıyla tanınan Murat Eken'le birlikte rol aldı.

Daha sonra uzun yıllar süren ''Beni Böyle Sev'' adlı dizide Seda karakterini canlandırdı.

ŞEREF MESELESİ HAYATININ DÖNÜM NOKTASI OLDU

Biricik, asıl çıkışını ise ''Hayat Şarkısı'' dizisinden hemen önce ''Şeref Meselesi'' dizisinde canlandırdığı bir bacağı sakat Kübra karakteriyle yakaladı.

Sadece 26 bölüm süren dizi, Burcu Biricik’in oyunculuğunun farklı yönlerini göstermesine vesile oldu.

Biricik'i ''Hayat Şarkısı'' ve ardından da fenomen haline gelen ''Camdaki Kız'' dizisine kavuşturan yol, böylece açılmış oldu.