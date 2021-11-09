Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik diziden ayrılıyor mu? Yerine gelecek isim...

Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik diziden ayrılıyor mu? Yerine gelecek isim...

Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız dizisini izleyenler ve Nalan karakterini sevenler, "Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik diziden ayrılıyor mu?" sorusunu araştırmaya başladı.

Gülseren Budaycıoğlu'nun kitabından Kanal D ekranlarına uyarlanan Camdaki Kız, Perşembe günlerine ambargo koymaya devam ediyor.

Reyting rekorları kıran dizinin başrollerinde Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Devrim Yakut, Nur Sürer, Hande Ataizi, Hamza Yazıcı ve Selma Ergeç gibi ünlü isimler yer alıyor.

Bu isimlerden Burcu Biricik, Nalan karakterine hayat verirken Kırmızı Oda dizisinde sergilediği performansla göz doldurmuştu.

Kırmızı Oda dizisine kısa süreli konuk oyuncu olarak katılan ve Boncuk karakterine hayat veren Biricik, Nalan karakterinin altından başarıyla kalktı.

Tarzı ve güzelliğiyle dikkati çeken Burcu Biricik'in, diziden ayrılacağı iddiası ise gündeme bomba gibi düştü.

Bu iddiaya dair detayları öğrenmek isteyen seyirci, "Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik diziden ayrılıyor mu?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik diziden ayrılıyor mu? İşte detaylar...

CAMDAKİ KIZ'IN NALAN'I BURCU BİRİCİK DİZİDEN AYRILIYOR MU?

MedyaRadar'ın haberine göre; dizinin başrol oyuncularından Burcu Biricik'in projeden ayrılacağı ileri sürüldü. Ayrıca Biricik’in zor günler yaşadığı ve dizide yer alan bazı sahnelerde sıkıntı çektiği iddia edildi.

Konuşulanlara göre Biricik'in yerine Sefirin Kızı'ndan sağlık sorunları nedeniyle ani bir şekilde ayrılan Neslihan Atagül geçecek. Söz konusu iddiaların gerçek olup olmadığını ise zaman gösterecek.