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Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik'in eşi tanıdık çıktı! 'Zeynep Komiser' desek...

Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik'in eşi tanıdık çıktı! 'Zeynep Komiser' desek...

Camdaki Kız'daki "Nalan" karakteriyle sezona damgasını vuran Burcu Biricik, Emre Yetkin ile mutlu mesut bir evlilik sürdürüyor. Emre Yetkin'in bir zamanlar birlikte olduğu isim ise duyanlar şok etti.