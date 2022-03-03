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    Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik'in eşi tanıdık çıktı! 'Zeynep Komiser' desek...

    Camdaki Kız'daki "Nalan" karakteriyle sezona damgasını vuran Burcu Biricik, Emre Yetkin ile mutlu mesut bir evlilik sürdürüyor. Emre Yetkin'in bir zamanlar birlikte olduğu isim ise duyanlar şok etti.
    • Haber Merkezi
    • 03.03.2022 - 17:07
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    Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik'in eşi tanıdık çıktı! 'Zeynep Komiser' desek...

    Kanal D'nin rekorlar kıran dizisi Camdaki Kız ile ekranlara gelen Burcu Biricik, sezonun alkışlanan oyuncuları arasında.

    Muhteşem Yüzyıl, Beni Böyle Sev, Şeref Meselesi, Hayat Şarkısı gibi yapımlarda izleyici karşısına çıkan Biricik, şimdilerde Camdaki Kız ile kariyerinin zirvesinde.

    Büyük bir heyecanla takip edilen dizide Nalan karakterine hayat veren Burcu Biricik'in hakkında ortaya çıkan gerçek herkesi şaşırttı.

    Burcu Biricik'in 2016 yılında dünyaevine girdiği reklamcı eşi Emre Yetkin ile mutlu bir evlilik sürdürüyor.

    Emre Yetkin'in kim olduğunu duyanlar ise şok geçiriyor.

    GAMZE ÖZÇELİK'İN ESKİ AŞKI ÇIKTI

    Emre Yetkin, Arka Sokaklar dizisinde hayat verdiği 'Zeynep' karakteriyle akıllara kazınan ünlü oyuncu Gamze Özçelik'in eski sevgilisi.

    Gamze Özçelik, eşi Uğur Pektaş'tan boşandıktan 2 yıl sonra Emre Yetkin ile kısa süren bir birliktelik yaşamıştı.

    ''Gamze Özçelik, mutluluğu reklamcıda buldu'' manşetleri medyada yer almıştı.

    Camdaki Kız ın Nalan ı Burcu Biricik in eşi tanıdık çıktı! Zeynep Komiser desek... #1

    Camdaki Kız ın Nalan ı Burcu Biricik in eşi tanıdık çıktı! Zeynep Komiser desek... #2

    Camdaki Kız ın Nalan ı Burcu Biricik in eşi tanıdık çıktı! Zeynep Komiser desek... #3

    Camdaki Kız ın Nalan ı Burcu Biricik in eşi tanıdık çıktı! Zeynep Komiser desek... #4

     

     

     


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