Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik'in eski mesleği

Camdaki Kız’ın başrol oyuncusu Burcu Biricik, butik otel açacağını söyledi. Başarılı oyuncunun eski meslek itirafı ise duyanları şoke etti.

Şimdilerde oyunculuk mesleğini yapan birçok ünlü, öncesinde farklı sektörlerden şansını denemiş olabiliyor.

Ekran önünde olmayı tercih edenler, her şeyi geride bırakıp sahnede olma hayalinin peşinden gidiyor.

Ekranların başarılı simalarından Burcu Biricik de o isimler arasında. Biricik'in eski mesleğini öğrenenler, şaşıp kalıyor.

BURCU BİRİCİK'İN ESKİ MESLEĞİ

“Camdaki Kız”ın başrolü Burcu Biricik, yakında eşi Emre Yetkin’le Ayvalık’ta butik otel açacağını açıkladı.

Biricik “Öyle milyon liralar harcadılar diye bir durum yok. Emre ile birlikte böyle bir yer açma hayalimiz vardı ve gerçekleştiriyoruz. Bilmiyorum biliyor musunuz; ben eskiden garsonluk yapıyordum. Yabancılık çekmeyeceğim bir iş kolu yani.” dedi.