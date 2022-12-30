Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız dizisinde Nalan karakterine hayat veren Burcu Biricik'ten dizide annesini canlandıran Nur Sürer'e veda paylaşımı geldi.

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve reyting rekorları kıran Camdaki Kız dizisinin Nalan'ı Burcu Biricik, hem oyunculuğu hem de sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Ünlü ismin rol aldığı Camdaki Kız'da yaşanan ayrılık ise dizinin takipçilerini üzdü.

Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik ise dizide annesi Feride'yi canlandıran Nur Sürer'in vedası hakkında paylaşımda bulundu.

"Başıma gelen en güzel şey..."

Sürer hakkında duygusal bir video paylaşan isim, "Sen benim başıma gelen en güzel şey. Canımm, seninle çalışma şerefine nail olmak benim için büyük gurur. Senden (hem bir kadın hem de oyuncu olarak) öğrendiklerime, yoldaşlığına, sevgine, partnerliğine minnettarım. seni aşırı seviyorum aşırı" notuyla paylaşımını yaptı. Biricik'in paylaşımına ise sevenlerinden yorum ve beğeni yağdı.

İşte o paylaşım...



