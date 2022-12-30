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    • Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik'ten çok konuşulan veda paylaşımı! "Başıma gelen en güzel şey..."

    Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik'ten çok konuşulan veda paylaşımı! "Başıma gelen en güzel şey..."

    Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız dizisinde Nalan karakterine hayat veren Burcu Biricik'ten dizide annesini canlandıran Nur Sürer'e veda paylaşımı geldi.
    • 30.12.2022 - 18:09
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    Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik'ten çok konuşulan veda paylaşımı! 'Başıma gelen en güzel şey...'

    Kanal D ekranlarında yayınlanan ve reyting rekorları kıran Camdaki Kız dizisinin Nalan'ı Burcu Biricik, hem oyunculuğu hem de sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Ünlü ismin rol aldığı Camdaki Kız'da yaşanan ayrılık ise dizinin takipçilerini üzdü.

    Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik ise dizide annesi Feride'yi canlandıran Nur Sürer'in vedası hakkında paylaşımda bulundu.

    Camdaki Kız ın Nalan ı Burcu Biricik ten çok konuşulan veda paylaşımı! 'Başıma gelen en güzel şey...' #1

    "Başıma gelen en güzel şey..."

    Sürer hakkında duygusal bir video paylaşan isim, "Sen benim başıma gelen en güzel şey. Canımm, seninle çalışma şerefine nail olmak benim için büyük gurur. Senden (hem bir kadın hem de oyuncu olarak) öğrendiklerime, yoldaşlığına, sevgine, partnerliğine minnettarım. seni aşırı seviyorum aşırı" notuyla paylaşımını yaptı. Biricik'in paylaşımına ise sevenlerinden yorum ve beğeni yağdı.

    İşte o paylaşım...

    Camdaki Kız ın Nalan ı Burcu Biricik ten çok konuşulan veda paylaşımı! 'Başıma gelen en güzel şey...' #2


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