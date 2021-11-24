Camdaki Kız'ın Sedat'ı Feyyaz Şerifoğlu'nun O Ses Türkiye halleri! Şaşırmaya hazır olun...

Camdaki Kız dizisinde Sedat karakterine hayat veren Feyyaz Şerifoğlu'nun O Ses Türkiye'ye katıldığı ortaya çıktı. O Ses Türkiye'ye katılan Şerifoğlu'na kimse dönmezken, Hadise ise hayran oldu.

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve Gülseren Budaycıoğlu'nun kitabından uyarlanan Camdaki Kız, devam ediyor.

Kırmızı Oda dizisinde birlikte rol alan Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nu buluşturan dizi, zirve yarışını bırakmıyor.

Feyyaz Şerifoğlu, Kırmızı Oda dizisindeki başarılı performansı ile dikkati çekmiş ve Can karakterine hayat vermişti.

Hem yakışıklı olması hem de sesini güzelliğiyle dikkati çeken Şerifoğlu, Camdaki Kız dizisinde başrolü kaptı.

Genç ve yakışıklı oyuncu kısa bir süre içerisinde başrole layık görülürken, yıllar önce O Ses Türkiye yarışmasına katıldığı ortaya çıktı.

Şerifoğlu'nun O Ses Türkiye yarışmasındaki halini görenler şaşırırken, burnuna estetik yaptırdığına dair yorumlar gündeme geldi.

CAMDAKİ KIZ'IN SEDAT'I O SES TÜRKİYE'DE

Uzun yıllardır TV8 ekranlarında yayınlanan ve Acun Ilıcalı'nın hazırlayıp sunduğu O Ses Türkiye yarışmasına katılan Feyyaz Şerifoğlu, Tutamıyorum Zamanı şarkısını seslendirmiş.

Şerifoğlu, yarışmanın Star TV ekranlarında yayınlandığı dönemde boy gösterdi.

Oyuncu o dönem O Ses Türkiye yarışmasında aradığını bulamadı ve elendi. Şerifoğlu'na kimse dönmezken, Hadise ise yakışıklılığı karşısında hayran kaldı.

Seneye tekrar katılacağını belirten Şerifoğlu yarışmadan ayrılırken, yıllar sonra Camdaki Kız dizisinde yeniden karşımıza çıktı.

Şerifoğlu'nun yıllar önceki halini gören hayranları, şaşkınlığını gizleyemedi.