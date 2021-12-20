'Camdaki Kız'ın Türkan'ı olacak' denmişti! Ayça Ayşin Turan o iddialara bakın ne yanıt verdi

Son olarak Ada Masalı'nda rol alan Ayça Ayşin Turan, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Turan, Camdaki Kız dizisine katılacağı yönünde çıkan iddialara yanıt verdi.

Başrollerinde Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz'un yer aldığı Star TV'nin sevilen dizisi Ada Masalı, geçtiğimiz hafta final yaparak ekranlara veda etmişti.

Ada Masalı dizisinin final yapmasının ardından dizide Haziran karakterine hayat veren Ayça Ayşin Turan hakkında bomba bir iddia ortaya atılmıştı.

Ayça Ayşin Turan'ın Kanal D ekranlarında yayınlanan fenomen dizi Camdaki Kız'dan teklif aldığı öne sürülmüştü.

Güzel oyuncunun Camdaki Kız dizisinden gelen teklifi kabul etmesi halinde Hayri'nin köydeki eşi Türkan karakteriyle izleyicilerin karşısına çıkacağı ve hikayenin baştan sona yeniden şekil alacağı belirtilmişti.

Önceki gün Etiler'de menajerlik şirketinde görüntülenen güzel oyuncu, basında çıkan Camdaki Kız dizisine katıldığı yönündeki iddialar hakkında konuştu.

"HABERİ SİZDEN ÖĞRENDİM"

Dizisinin final yapmasının ardından yeni proje hazırlığı yapan Ayça Ayşin Turan, Camdaki Kız'a dahil olduğu iddialarıyla ilgili, "Camdaki Kız için haberi siz yaptınız. Ben bilmiyorum, sizden öğrendim. Güzel proje, vaktim olunca bakabiliyorum. Bugün bir toplantımız var. Bir şeyler var, görüşüyoruz" dedi.

"KISITLAMAM YOK"

29 yaşındaki oyuncu, oynamak istediği bir rol olup olmadığı sorusuna, "Öyle bir kısıtlamam yok, içimize ne sinerse onu oynayacağız. Gelen projelere göre değerlendiriyoruz. Farklı farklı karakterleri oynamaktan çok hoşlanıyorum" yanıtını verdi.