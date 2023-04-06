Camdaki Kız’ın Türkan’ını Instagram’da görün! Dekolteli pozları hayran bıraktı: "Hayri'nin rota değişiyor" Camdaki Kız dizisinde Türkan'a hayat veren Hivda Zizan Alp, sosyal medya paylaşımlarıyla görenleri hayran bırakıyor. Birbirinden güzel pozlarını paylaşan Zizan Alp'e sosyal medya üzerinden yorum ve beğeni yağıyor.

9 Kasım 1993 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Hidva Zizan Alp, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Keman Bölümü ardından ise Haliç Üniversitesi Konservatuvar Tiyatro Bölümü’nde eğitimini tamamladı.

Yeşil Deniz ve Fi gibi dizilerde yer alan oyuncunun asıl başarısı ise Sefirin Kızı sayesinde oldu.

Güzel ve başarılı isim burada Elvan'a hayat verdi. Elvan karakterine hayat veren başarılı oyuncu performansıyla adından söz ettirdi.

Güzel ismin bu diziden sonraki durağı ise Kanal D ekranlarında yayınlanan ve reyting rekorları kıran Camdaki Kız dizisi oldu.

Hidva Zizan Alp, Camdaki Kız dizisine Hayri'nin eşi olan Türkan'a hayat vermek üzere dahil oldu.

Köyde yaşayan ve kocasının peşine İstanbul'a gelen bir kadını canlandıran Hidva, sosyal medya paylaşımlarıyla gündem oldu.

Bir de Instagram'da görün!

Camdaki Kız dizisinde Türkan'a hayat veren Hidva Zizan Alp, oyunculuğu ile göz dolduruyor. Hem güzelliği hem de oyunculuğu ile dikkatleri üzerine çeken Alp, sosyal medya paylaşımlarıyla da olay oldu.

29 yaşındaki Hivda Zizan Alp’in fotoğraflarına takipçileri "Türkan'a hayranım", "Seni iyi ki tanıdık, harika oyunculuk", "Kız Türkan bu ne hal", "Hayri görse bayılır", "Türkan'ım da Türkan'ım", "Çok güzelsin" yorumlarında bulundu.