Camları kapatın, telefonları sarj edin! Tüm Türkiye etki altına girdi: 16 gün çok kritik Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten sosyal medyadan Türkiye'nin kasım ayı yağış tablosuyla ilgili şaşırtıcı detayları paylaştı.

ensonhaber.com

Türkiye, en sıcak yaz ayını geride bıraktı...

Eylül ve ekim aylarının sıcak geçmesinin ardından ise vatandaşlar, yağmura hasret kaldı.

Bu durum barajların alarm vermesine ve su seviyelerinin kritik düzeye inmesine de neden oldu.

Ancak tüm bu olumsuzlukların yanında Türkiye, yeniden beklenen yağış hava dalgasına girdi.

Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten uzun zamandan bu yana, 4 ay gibi bir süredir dört gözle yağış bekleyen vatandaşlarımıza kasım ayı için müjdeli haberi verdi.

16 günlük döngü başlıyor!

Ökten tarafından paylaşılan bilgiye göre kasım ayında Türkiye'de bol miktarda yağış bekleniyor.

Ökten, ayrıca bazı illerimize yönelik özel bir uyarı da yaparak şu ifadeleri kullandı:

"Kasım ayında Türkiye çok yağış alacak. Aşağıda gördüğünüz yağış sadece 16 günlük. Biraz önce güncellendi. Özellikle kuraklıkla boğuşan Bodrum, ağır yağışlar alacak. İstanbul ve İzmir de bol yağış alacak..."