Can Ataklı'nın Togg hakkında söyledikleri tepki çekti Gazeteci Can Ataklı, kendi YouTube kanalından paylaştığı videoda, Togg ile ilgili konuştu. Ataklı, "Kılıçdaroğlu, Togg'un fabrikasını ziyaret edecek de fabrika nerede?" ifadelerini kullandı.

Türkiye, son yıllarda yaptığı yerli ve milli üretimlerle tüm dünyada dikkatleri üzerine çekiyor.

Yerli ve milli üretim uçaklarımıza şimdi ise araba eklendi. Togg, artık banttan indi ve kullanılmaya başlandı.

Bakanlar, ziyaret ettikleri şehirlere Togg ile giderek vatandaşların daha yakından görmesine olanak sağlıyor.

Ayrıca ön siparişler açıklandı ve kurada çıkan şanslı kişilere de teslim edilmeye başlandı.

Ancak tüm bunlara rağmen Gazeteci Can Ataklı, Togg ile ilgili tepki çeken açıklamalarda bulundu ve yerli olmadığını söyledi.

Kendi hesabından yayınladı

Can Ataklı, Togg ile ilgili söylemlerinin yer aldığı videoyu, Youtube kanalı üzerinden yayınladı.

Kendisine gelen soruları yanıtlayan ve Togg ile ilgili olanları özellikle seçen Ataklı, Togg'un fabrikası olmadığını söyledi.

Ataklı, "Kılıçdaroğlu Togg'un fabrikasını ziyaret edecek de fabrika nerede? Bir tane baraka var. İçerisinde bir şey yok." ifadelerini kullandı.

Yerli ve milli olmadığını da söyledi

Can Ataklı devam eden sözlerinde, "Üretim falan yok. İtalya'dan getirip millete hava atıyorlar. Kimi kandırıyorsunuz ya?" dedi.

Can Ataklı'nın bu sözleri, sosyal medya üzerinden tepki çekti.