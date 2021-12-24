Can Yaman'ın bir değil tam üç mesleği varmış! 10 parmağında 10 marifet...

Can Yaman'ın bir değil tam üç mesleği varmış! 10 parmağında 10 marifet...

Başarılı oyuncu Can Yaman, aşkları ve dizi projeleri ile gündem oluyor. Adını yurt dışında da duyurmayı başaran ünlü oyuncunun eski meslekleri ise hayranlarını bir hayli şaşırttı.

Sadece Türkiye değil yurt dışında da adını duyuran Can Yaman, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklama ile gündem olmuştu.

Yaman açıklamasında, "İtalya'da popüler iki Türk var. Biri Fatih Hoca biri ben” ifadelerini kullandı.

Bu açıklama uzun süre gündem kalırken, ünlü oyuncunun birden fazla mesleği olduğu öğrenildi.

Sadece oyuncu olmayan ve bu günlere kalana kadar sıkı çalıştığı bilinen Can Yaman, bir kez daha hayranlarını şaşırtmayı başardı.

Son zamanlarda özel hayatıyla sık sık magazin basınına konu olan Yaman, lisanslı bir basketbolcudur.

CAN YAMAN VE AVUKATLIK SÜRECİ

Şu sıralar oyunculuğu ile parlayan Can Yaman'ın asıl mesleği avukatlık. Bir dönem basketbol ile ilgilenen Yaman, bir arkadaşıyla birlikte açtığı avukatlık bürosu var.

İtalyan Lisesini birinci olarak bitiren Yaman, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Bölümü'nden 2012 yılında dereceyle mezun oldu. Yaman, mezun olduktan sonra 1 yıl zorunlu staj için dünyaca ünlü kurumsal bir firmada altı ay avukatlık yaptı.

Hem basketbol oynayan hem de avukatlık yapan Yaman, şu sıralar sadece oyunculuğa odaklanmış durumda.