Petrol
92.5
-0.16%
Euro
18.5772
-0.26%
Dolar
18.6065
0.10%
Altın
1.022
0.44%
Borsa
4406
0.00%
Bitcoin
321.822
-6.44%
BTXN Coin
9.01
2.61%
Bitexen
9ºC
İstanbul
Güneşli 9 C

    Can Yaman'ın eski aşkıydı! İtalyan spiker Diletta Leotta dekolteli pijama pozuyla mest etti!

    Ünlü İtalyan spiker Diletta Leotta cesur instagram paylaşımları ile tüm dikkatleri üzerine çekti.
    • 10.11.2022 - 11:32
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Can Yaman'ın eski aşkıydı! İtalyan spiker Diletta Leotta dekolteli pijama pozuyla mest etti!

    İtalyan spor spiker Diletta Leotta sosyal medyada paylaştığı birbirinden iddialı pozlar ile tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Güzelliği ile görenleri kendine hayran bırakan Diletta Leotta sosyal medyayı oldukça aktif şekilde kullanıyor.

    Bir dönem ünlü oyuncu Can Yaman ile de aşk yaşayan Diletta Leotta güzelliği ile adeta büyülüyor. 31 yaşında olan Diletta Leotta aşk hayatı ile de sık sık gündeme geliyor.

    Can Yaman ın eski aşkıydı! İtalyan spiker Diletta Leotta dekolteli pijama pozuyla mest etti! #1

    Can Yaman ile aşk yaşadığı dönem sosyal medyada gündemden düşmeyen İtalyan spor spikerinin instagramda 8.6 milyon takipçisi bulunuyor. Her paylaşımı yüzbinlerce beğeni alan Diletta Leotta son paylaşımı ile beğeni topladı.

    Diletta Leotta'nın "Pijama ile çalışmak" notuyla paylaştığı pozlar kısa sürede iki yüz binden fazla beğeni aldı. İşte o kareler..

    Can Yaman ın eski aşkıydı! İtalyan spiker Diletta Leotta dekolteli pijama pozuyla mest etti! #2

    Can Yaman ın eski aşkıydı! İtalyan spiker Diletta Leotta dekolteli pijama pozuyla mest etti! #3

    Can Yaman ın eski aşkıydı! İtalyan spiker Diletta Leotta dekolteli pijama pozuyla mest etti! #4


    Rusya'nın Herson'dan çekilme kararını yorumladı
    Dünya

    Rusya'nın Herson'dan çekilme kararını yorumladı

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!
    Advertorial

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!

    Şenol Güneş: Beşiktaş’ın hedefi kupayı da kazanmaktır
    Türkiye Kupası

    Şenol Güneş: Beşiktaş’ın hedefi kupayı da kazanmaktır

    Görüş Bildir