Can Yaman'ın eski aşkıydı! İtalyan spiker Diletta Leotta dekolteli pijama pozuyla mest etti!

Ünlü İtalyan spiker Diletta Leotta cesur instagram paylaşımları ile tüm dikkatleri üzerine çekti.

İtalyan spor spiker Diletta Leotta sosyal medyada paylaştığı birbirinden iddialı pozlar ile tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Güzelliği ile görenleri kendine hayran bırakan Diletta Leotta sosyal medyayı oldukça aktif şekilde kullanıyor.

Bir dönem ünlü oyuncu Can Yaman ile de aşk yaşayan Diletta Leotta güzelliği ile adeta büyülüyor. 31 yaşında olan Diletta Leotta aşk hayatı ile de sık sık gündeme geliyor.

Can Yaman ile aşk yaşadığı dönem sosyal medyada gündemden düşmeyen İtalyan spor spikerinin instagramda 8.6 milyon takipçisi bulunuyor. Her paylaşımı yüzbinlerce beğeni alan Diletta Leotta son paylaşımı ile beğeni topladı.

Diletta Leotta'nın "Pijama ile çalışmak" notuyla paylaştığı pozlar kısa sürede iki yüz binden fazla beğeni aldı. İşte o kareler..



