Caner Özyurtlu kimdir, kaç yaşında ve nereli? Merak edilen hayatı ve kariyeri..

Caner Özyurtlu kimdir, kaç yaşında ve nereli? Merak edilen hayatı ve kariyeri..

Ünlü oyuncu Caner Özyurtlu sosyal medyanın gündemde yer alıyor.Caner Özyurtlu'nun hayatı ve kariyeri merak konusu oldu.

Sosyal medyanın gündeminde olan Caner Özyurtlu'nun hayatı merak konusu oldu.Bugün en çok konuşulan isimler arasında yer alan ünlü isim hakkında merak edilenler araştırılmaya başlandı.

Fatih Altaylı'nın programına katılmasıyla gündeme gelen oyuncunun hayatı ve kariyeri sosyal medyada konuşulmaya başladı.Peki kimdir Caner Özyurtlu? İşte hayatı..

Caner Özyurtlu kimdir?

Caner Özyurtlu 23 Mayıs 1986 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.2005 yılında İzmit Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Resim Bölümünden mezun olan Caner Özyurtlu ardından İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümüne girerek buradan mezun olmuştur.





2005 senesinde kurulan İstanbul Kraliyet Tiyatrosu ekibinin kurulduğu günden itiabren içerisinde bulunmaktadır.

Ünlü isim bugüne kadar birçok televizyon programı, dizi ve film projesinde rol almıştır.Caner Özyurtlu, 2013 yılında Müge Özen ile dünya evine girdi. Bu evlilikten Bulut isminde bir çocuğu bulunmaktadır.