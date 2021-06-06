Canım Kardeşim filmi nerede, ne zaman çekildi? Canım Kardeşim konusu ve oyuncuları

Canım Kardeşim filmi nerede, ne zaman çekildi? Canım Kardeşim konusu ve oyuncuları

Yeşilçam'ın efsane filmlerinden olan Canım Kardeşim, bugün Show TV ekranlarında seyircilerle buluşacak. Peki izleyicilere her seferinde duygu dolu anlar yaşatan Canım Kardeşim filmi ne zaman çekildi?

1973 yapımı macera, dram ve aile türündeki Canım Kardeşim, bugün saat 14.30'da film severlerle buluşuyor.

Yönetmen koltuğunda Ertem Eğilmez'in oturduğu, senaryosu ise Sadık Şendil tarafından kaleme alınan Canım Kardeşim filminin başrollerinde ise Tarık Akan ve Halit Akçatepe gibi değerli oyuncular yer alıyor.

Peki Canım Kardeşim filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Canım Kardeşim nerede çekildi? İşte detaylar...

CANIM KARDEŞİM KONUSU NEDİR?

Kahraman, ağabeyi ve ağabeyinin dostu Halit, birlikte yokluk içerisinde fakat kendilerine yettikleri bir yaşam sürmektedirler. Bu buhranın içerisinden çıkmak amacıyla tek umutları Kahraman’ın okuması ve hayatta bir amacının olmasıdır.

İçerisinde yaşadıkları yoksulluklarına rağmen bir şekilde mutlu ve iyimser kalabilmeyi başaran üçlünün tüm hayatları Kahraman’ın kanser olduğunu öğrenmeleriyle birlikte geri dönüşü olmayan bir şekilde sarsılacaktır.

Kahraman’ın hayatındaki son isteği ise bir televizyondur. Artık ona bir televizyon almak, geride kalan ikilinin en önemli ve tek amacı olacaktır.





CANIM KARDEŞİM FİLMİ NEREDE, NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Çekimleri 1972 yılında yapılan film, kurgunun ardından 1 Mart 1973 tarihinde vizyona girmiştir.

Çekimleri, İzmir ve İstanbul'un çeşitli semtlerinde gerçekleştirilen film, sinemada beklenen başarıyı elde edememiş ancak daha sonra Türk sinema tarihinin en iyi film listelerinde yerini almıştır.





CANIM KARDEŞİM OYUNCULARI KİMLER?