Sosyal medya platformu TikTok'ta son zamanlarda artan müstehcen içerikli yayınlar, gündemi sarsmaya devam ediyor.
Özellikle orta yaşlı bir kadının yaptığı skandal paylaşım, sosyal medyada büyük tepkilere yol açtı.
Kadının arkasındaki yatağı göstererek, "Arkadaş her gece insanın canı ister mi? İstiyor, istiyor yani" şeklinde ifadeler kullanması, olay yarattı.
Gözaltına alındı
Söz konusu skandal paylaşımın yapıldığı kişinin Kocaeli'de yaşadığı tespit edildi.
Asayiş Daire Başkanlığı'na yapılan ihbar sonrasında yapılan çalışmalar neticesinde, Gölcük ilçesinde yaşayan F.H. (43) isimli şahıs gözaltına alındı.
Sosyal medya platformunda müstehcenlik suçunu işlediği gerekçesiyle gözaltına alınan şahıs, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği tarafından gerçekleştirilen işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek.