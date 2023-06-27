Canlı yayında çıplaklık tartışması! Nur Viral gerginliğini gizleyemedi... Emekli müftü Yusuf Kavaklı'nın çıplaklıkla eleştirdiği meslektaşlarını korumak isteyen Nur Viral, "Bozacının şahidi şıracı" yanıtını aldı. Stüdyoda gergin anlar yaşandı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Beyaz TV’de yayınlanan Hayatta Her Şey Var programında ilginç anlar yaşandı.

Nur Viral’in sunuculuğunu yaptığı programın konuğu emekli müftü Yusuf Kavaklı oldu.

Sunucuları eleştiren Kavaklı, bazılarının yayına çıplak çıktığını iddia etti.

“Bir edebi bir hayası var” sözleri ile cümlelerine başlayan Kavaklı’ya, Nur Viral, “Kim çırılçıplak yayın yapıyor hocam” yanıtını verdi.

“Sen hiç görmüyor musun ya” ifadelerini kullanan Kavaklı’ya “Hayır çırılçıplak yayın yapan görmüyorum ben” cevabı da beraberinde geldi.

Kavaklı şu ifadelerle devam etti;

Şuradan itibaren yayın yapanları görmüyor musun? Yemek programı yapıyor kadın, köçek gibi oynuyor. Neymiş? Yemeği beğenilmiş, yemek de yemek olsa

"Neden izliyorsun?"

"Siz bu kadar bunları eleştiriyorsunuz da neden izliyorsunuz?" Tepkisini alan Kavaklı bu kez şu cümleleri kullandı;

Nasıl? Benim görevim bunları söylemek. Benim görevim yanlışları söylemek. Dine uymayanları söylemek. Tamam mı kızım? Benim görevim bu? Onu seyretme, bunu okuma, berikisine bakma. Ne anlatacağım ben? Hayatı anlatıyorum

"Bozacının şahidi şıracı"

Meslektaşlarını savunan Nur Viral'ın "Diyorsunuz ki 'Bunu izlememek, görmezden gelmek sorunu çözmüyor. Görüyorum, izliyorum', ama diyorsunuz ki 'Senin arkadaşların', ben bakıyorum. Herkes çok güzel, çok edepli giyiniyor, çok güzel program yapıyor" demesine kızan Kavaklı "Bozacının şahidi şıracı derler ya. Çok güzel program, bir şey demiyorum" karşılığını verdi.

Konuşma karşısında Nur Viral gerginliğini gizleyemedi.