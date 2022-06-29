- Haberler
- Medya Haberleri
- Çarkıfelek'in hostesi Emel Özkızıltaş mini şortuyla diz çöktü, Instagram yıkıldı! 'Mehmet Ali Erbil şok'
Çarkıfelek'in hostesi Emel Özkızıltaş mini şortuyla diz çöktü, Instagram yıkıldı! 'Mehmet Ali Erbil şok'
- Haber Merkezi
- 29.06.2022 - 13:23
- Güncelleme : 29.06.2022 - 13:30
Kanal D ekranlarında yayınlanan'Bugün Ne Giysem?'' adlı moda yarışmasıyla dikkatleri üzerine çeken Emel Özkızıltaş, ekran macerasına devam etti.
Mehmet Ali Erbil'in sunduğu Çarkıfelek programının hostesliğini yapan Emel Özkızıltaş, bu yarışma sayesinde ününe ün kattı.
Programdaki sempatik tavırları ile oldukça konuşulan Özkızıltaş, son olarak Kanal D'nin sevilen yemek yarışması Gelinim Mutfakta'nın sunucusu olarak izleyici karşısına çıktı.
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan isimler arasında yer alan Özkızıltaş, kariyerinin yanı sıra Instagram'da paylaştığı pozları ile gündeme geliyor.
Çarkıfelek hostesinden cesur pozlar
Emel Özkızıltaş, mini şortuyla sahilde diz çökere poz verdiği kareleri Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.
Tarzıyla da dikkati çeken Özkızıltaş, hayranları tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.
Kombiniyle tam not alan ünlü isme takipçilerinden çok sayıda yorum da geldi.
İşte o kareler...