Çarşamba dizileri! 9 Ağustos 2023 yayın akışı: TRT 1, ATV, Show TV, Kanal D, Star TV, TV8...

Kanallar arasında gezinen izleyiciler, yayın akışlarını merak ediyor.
TV kanallarında her akşam farklı içerikler yer alıyor.
Çarşamba akşamı Güldür Güldür Show, Belalı Tanık, Bumblebee, Arı Maya, Benim Güzel Ailem, MasterChef Türkiye All ve Ruhun Duymaz programları ekranda olacak.
Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayınlanacak? İşte TV yayın akışı...
ATV yayın akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Kardeşlerim
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Aldatmak
17:00 İkimizin Yerine (Yerli Sinema)
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Bumblebee (Yabancı Sinema)
22:20 Tomb Raider (Yabancı Sinema)
Kanal D yayın akışı
09:15 Yaprak Dökümü
11:00 Magazin D Yaz
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk-ı Memnu
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Belalı Tanık (Yabancı Sinema)
00:45 Büyük Haydut (Yabancı Sinema)
Star TV yayın akışı
09:00 Kiralık Aşk
10:45 Çöp Adam
13:30 Yalı Çapkını
16:15 Ömer
19:00 Star Haber
20:00 Arı Maya (Yabancı Sinema)
21:45 Patlat Kazan
Fox TV yayın akışı
08:30 Çalar Saat
10:00 Sen Çal Kapımı
13:00 En Güzel Dönüşüm
14:30 Eşim Benzerim Yok
17:30 Aşk Mantık İntikam
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber
20:00 Ruhun Duymaz
TRT 1 yayın akışı
08:55 Kalk Gidelim
11:50 Şehirden Uzakta
13:15 Seksenler
16:10 Diriliş Ertuğrul
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Benim Güzel Ailem
00:15 3’Te 3
Show TV yayın akışı
09:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
12:45 Aile
15:45 Yeşil Vadi’nin Kızı
18:25 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür
21:30 Maviye Sürgün
00:15 Barbar Canon (Yabancı Sinema)
TV8 yayın akışı
07:15 8’de Sağlık
08:30 Kırmızı Oda
11:15 MasterChef Türkiye All Star
16:00 İşte Gelin İşte Kaynana
20:00 MasterChef Türkiye All Star
00:15 İşte Gelin İşte Kaynana