Çarşamba dizileri! 9 Ağustos 2023 yayın akışı: TRT 1, ATV, Show TV, Kanal D, Star TV, TV8... Bugün TV'de neler var sorusu izleyicilerin gündeminde yerini aldı. İşte 9 Ağustos 2023 TRT 1, ATV, Show TV, Kanal D, Star TV, TV8 yayın akışları...

Kanallar arasında gezinen izleyiciler, yayın akışlarını merak ediyor.

TV kanallarında her akşam farklı içerikler yer alıyor.

Çarşamba akşamı Güldür Güldür Show, Belalı Tanık, Bumblebee, Arı Maya, Benim Güzel Ailem, MasterChef Türkiye All ve Ruhun Duymaz programları ekranda olacak.

Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayınlanacak? İşte TV yayın akışı...

ATV yayın akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Kardeşlerim

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Aldatmak

17:00 İkimizin Yerine (Yerli Sinema)

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Bumblebee (Yabancı Sinema)

22:20 Tomb Raider (Yabancı Sinema)

Kanal D yayın akışı

09:15 Yaprak Dökümü

11:00 Magazin D Yaz

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk-ı Memnu

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Belalı Tanık (Yabancı Sinema)

00:45 Büyük Haydut (Yabancı Sinema)

Star TV yayın akışı

09:00 Kiralık Aşk

10:45 Çöp Adam

13:30 Yalı Çapkını

16:15 Ömer

19:00 Star Haber

20:00 Arı Maya (Yabancı Sinema)

21:45 Patlat Kazan

Fox TV yayın akışı

08:30 Çalar Saat

10:00 Sen Çal Kapımı

13:00 En Güzel Dönüşüm

14:30 Eşim Benzerim Yok

17:30 Aşk Mantık İntikam

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber

20:00 Ruhun Duymaz

TRT 1 yayın akışı

08:55 Kalk Gidelim

11:50 Şehirden Uzakta

13:15 Seksenler

16:10 Diriliş Ertuğrul

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Benim Güzel Ailem

00:15 3’Te 3

Show TV yayın akışı

09:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

12:45 Aile

15:45 Yeşil Vadi’nin Kızı

18:25 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür

21:30 Maviye Sürgün

00:15 Barbar Canon (Yabancı Sinema)

TV8 yayın akışı

07:15 8’de Sağlık

08:30 Kırmızı Oda

11:15 MasterChef Türkiye All Star

16:00 İşte Gelin İşte Kaynana

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 İşte Gelin İşte Kaynana