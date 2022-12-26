CEKET SAVAŞLARI BAŞLADI! MasterChef Türkiye 168. bölüm fragmanı yayınlandı!

MasterChef Türkiye'nin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte 168. bölümde yaşanacak olaylar..

MasterChef Türkiye'de heyecan hız kesmeden devam ediyor. Dün akşam yaşanan eleme sonrası programa devam eden 5 yarışmacı kaldı.

Son 4 isim arasına girmek için kıyasıya mücadele verecek olan yarışmacılar bu hafta ceket alabilmek için mücadele edecek.

MasterChef Türkiye'de yoluna devam eden isimler Kıvanç, Metin, Burak Kaya, Görkem ve Ayaz oldu.

Dün akşam yaşanan eleme sonrası MasterChef Türkiye'ye Tolga veda etmişti. Tolga'nın elenmesi sonrası yeni bölüm merakla beklenmeye başladı.

İşte merakla beklenen MasterChef Türkiye 168. bölüm fragmanı..

MasterChef Türkiye 168. bölüm fragmanı VİDEO