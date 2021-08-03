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- Çekim sırasında fenalaştı, yardımına Cem Yılmaz koştu! Ünlü oyuncu Hülya Duyar'dan kötü haber
Çekim sırasında fenalaştı, yardımına Cem Yılmaz koştu! Ünlü oyuncu Hülya Duyar'dan kötü haber
- Haber Merkezi
- 03.08.2021 - 12:50
Ünlü oyuncu Hülya Duyar, geçtiğimiz günlerde ünlü komedyen Cem Yılmaz'la çektiği bir reklam filminde fenalaştı.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre Duyar, reklam filminin ardından gittiği tatilde de baygınlık geçirdi.
BEYNİNDE TÜMÖR TESPİT EDİLDİ
Yapılan kontroller sonucunda, 51 yaşındaki oyuncunun beyninde büyük bir tümör tespit edildi.
Duyar'ın rahatsızlığını öğrenen rol arkadaşları Cem Yılmaz, Bahtiyar Memili ve dostları hemen seferber oldu.
ÇARŞAMBA GÜNÜ AMELİYAT OLACAK
Sevilen oyuncu için Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Uğur Türe’den randevu alındı.
Türkiye'de olduğu kadar Almanya'da da çok tanınan Duyar, bugün hastaneye yatacak ve 4 Ağustos çarşamba günü ameliyat olacak.
AÇIKLAMA YAPTI
Sağlık durumu hakkında açıklama yapan Duyar, şu ifadeleri kullandı:
''Reklam çekiminde bir anda konuşamamaya başladım. Atak oluştu. Yapamadım sandım. Sonra tatile gittim, orada bayıldım. Doktora gittiğimde de büyük bir tümöre rastlandı. Öğrenen herkes aynı gün seferber oldu, hemen Uğur Türe’den randevu aldılar kısmetse çarşamba ameliyat olacağım.''