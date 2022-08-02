Çekimleri başlıyor! Gibi dizisinin 3. sezon yayın tarihi belli oldu mu?

Çekimleri başlıyor! Gibi dizisinin 3. sezon yayın tarihi belli oldu mu?

Exxen'de yayınlanan Feyyaz Yiğit, Kıvanç Kılınç ve Ahmet Kürşat Öçalan'ın başrollerde oynadığı fenomen yapım Gibi, 3 sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

TV8'i satın alan ve birbirinden farklı programı seyirci ile buluşturan Acun Ilıcalı, 2021 yılında Exxen'i hayata geçirdi.

Exxen'i hayata geçirdikten sonra hem programlar hem de diziler ile adından söz ettiren Ilıcalı, maç paketi ile başarısını ikiye katladı.

Bu başarılı dizilerden birisi yeniden bir araya gelen Leyla İle Mecnun olurken, diğeri ise Gibi dizisi oldu.

Komedi türündeki Gibi'nin ilk bölümü 1 Ocak tarihinde yayınlandı.

Feyyaz Yiğit, Kıvanç Kılınç ve Ahmet Kürşat Öçalan'ın başrollerde oynadığı fenomen yapım Gibi, 3 sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

İlk 2 sezonuyla büyük bir hayran kitlesine ulaşan Gibi'nin yeni sezon çekimleri önümüzdeki günlerde başlayacak.

3. sezon yayın tarihi ne zaman?

Merakla beklenen yapımın yeni sezon tarihi de belli oldu.

Çekimleri için hazırlıkların sürdüğü Gibi yeni bölümleriyle her cuma günü Exxen'de olacak.

Gibi'nin yeni sezon bölümleriyle 7 Ekim'den itibaren ekrana gelmeye başlayacak.