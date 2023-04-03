Celal Şengör'ün her zaman papyon takmasının nedeni belli oldu! "Emir büyük yerden" Yerbilimci Prof. Dr. Celal Şengör, katıldığı her programa takım elbiseyle giderken, kravat yerine hep papyon tercih ettiği görülüyor. Kendisine yöneltilen bu merak konusuna cevabı ise oldukça şaşırtıcı.

Türkiye'de deprem, fay hattı, levha hareketleri ve benzeri konular denilince akla gelen ilk isimlerden birisi Celal Şengör'dür. Sıklıkla televizyon programlarına çıkan Jeolog Prof. Dr. Celal Şengör, bilgi birikiminin yanı sıra tavırlarıyla da adından söz ettirir. Alanında geniş çalışmalar yapan Şengör, şerit kıtaların dağ kuşaklarının yapısına etkisini ortaya koymuş ve Kimmer Kıtası adını verdiği bir şerit kıta keşfetmiştir. Bilim insanı olmasının yanı sıra oldukça entelektüel bir insan olan Şengör, takım elbise ve pantolon askılarından vazgeçmezken, kravat taktığını gören olmamıştır. 68 yaşındaki Celal Şengör'ün kravat tercih etmemesinin sebebi merak konusu olurken, öğrenenler ise naifliği karşısında hayrete düşüyor. Kafa TV’nin Youtube programına konuk olan Şengör, papyonla olan hikayesini anlattı. Prof. Dr. Şengör, “Papyonla ilk tanışmanız ne zaman?” sorusuna romantik bir cevap vererek sosyal medyanın dikkatini çekti. Eşi için tercih ediyor Papyonla ilk tanışmasının ilkokulda olduğunu dile getiren Prof. Dr. Şengör, “Papyonla tanışmam ilkokuldu. Sürekli takmam Oya ile evlendikten sonra. Benim çok güzel kravatlarım vardı. Ancak eşim Oya her yemekten geldiğimizde kravatın menü haline geldiğini ve kravatı yıkamanın gömleği yıkamaktan daha zor olduğunu söylüyordu. Lekeleri zor çıkıyordu. Dolayısıyla papyon taktım” dedi.