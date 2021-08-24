Celil Nalçakan, Cüneyt Arkın'ın gündem olan sözlerine isyan etti! 'Bu ne Allah aşkına?'

Celil Nalçakan, Cüneyt Arkın'ın gündem olan sözlerine isyan etti! 'Bu ne Allah aşkına?'

Cüneyt Arkın'ın, "Tarih bilinci olan Amerikan tıraşı yaptırmaz, küpe takmaz." açıklamaları, sosyal medyada gündem olmuştu. Oyuncu Celil Nalçakan, Arkın'ın bu çıkışına isyanla karışık bir yanıt verdi.

Şimdilerde Kuruluş Osman dizisinde Aksaçlı karakterine hayat veren Yeşilçam’ın efsane oyuncusu Cüneyt Arkın, yaptığı bir açıklamayla sosyal medyanın gündemine oturmuştu.

Gençleri kendi kültürlerine sahip çıkmaya davet eden Arkın, ''Tarih bilinci olan bir genç kendini bilir. Amerikan tıraşı olmaz, Amerikan küpeleri takmaz. Müziğini dinlersin lakin onun hayranı olmazsın. Tarih bilinci olan genç, Türk Müslüman bilincini değiştirdiği için öyle yaşar. Çok olumlu bakıyorum.'' ifadelerini kullanmıştı.

Son dönemde yaptığı paylaşımlarla sosyal medyada dikkat çeken ünlü oyuncu Celil Nalçakan, Cüneyt Arkın'ın bu sözlerine tepki gösterdi. Nalçakan, usta oyuncunun açıklamasını 'yersiz' bulduğunu ifade etti.

"USTAYA SAYGIMIZ SONSUZ AMA..."

Nalçakan, Arkın'ın açıklamasına şu sözlerle tepki gösterdi:

"Aman ya… Ustaya saygımız sonsuz da, bu ne Allah aşkına? Size ne, bize ne başkasının saçından küpesinden dinlediği müzikten? Madem özümüze döneceğiz, bu işe önce rızkımızı saklamak yerine paylaşmayı, Zulme râm etmek yerine dik durmayı, doğayı katletmek yerine onun parçası olarak yaşamayı hatırlayarak başlayalım!"