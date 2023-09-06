Cem Toker: Yerel seçimde Erdoğan çok kolay kazanır Sözcü TV ekranlarında muhalefetin yerel seçimdeki durumunu yorumlayan Cem Toker, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında muhalefet olmadığını söyledi.

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ensonhaber.com

Muhalefette seçim yenilgisinin ardından kriz sürüyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aldığı hezimetin ardından koltuğu sallanmaya devam ederken, bir yandan da yerel seçim çalışmalarına başlandı..

İyi Parti, seçimleri CHP'nin HDP ile olan ilişkisi nedeniyle kaybettiklerini belirtirken yerel seçimlerde ittifak yapmayacaklarını belirtti.

Ancak iş birliğine kapılarını da açık bırakan İyi Parti, ilk adımı atarak İzmir adayını açıkladı.

İyi Parti'de hareketli günler yaşanırken, Kılıçdaroğlu'na seçim döneminde destek verenler, bugün koltuğu bırakması için eleştirel açıklamalarına devam ediyor.

O isimlerden biri olan LDP Eski Genel Başkanı Cem Toker, Sözcü TV'de Dört Çarpı Dört programında muhalefetin durumu yorumladı.

"Kılıçdaroğlu'nun hala o koltukta oturmasını yadırgıyorum"

"6 partinin 5 tanesi tek başına 81 ilden birini kazanamaz" diyen Toker, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu seçimi çok rahat kazanacağını da ekledi:

Meral Akşener'in ittifak kültürü öldü. İttifak bana umut veriyordu, ama maalesef sonuca baktığımızda böyle bir ittifakı bir daha görebileceğimizi düşünmüyorum.



Seçimden sonraki söylem ve duruşlarıyla Kılıçdaroğlu, kendi partilileri tarafından bile samimiyet testinden, güvenilirlik testinden geçemiyor.. Seçmen nezdinde zaten o yokmuş. Ne vaatlerle girdi ama seçmen onlara bile inanmadı.



Ondan sonra da Kılıçdaroğlu'nun söylemleri.. hala o koltukta oturmasını yadırgıyorum. Pek çok insandan duyuyorum. Daha bugün hayatında CHP'den başka partiye oy vermemiş 70'li yaşlarda bir Cumhuriyet kadını diyeceğimiz bir hanım bana "Kılıçdaroğlu o koltuktaysa ben sandığa gitmeyeceğim" dedi. Böyle bir ortamda hangi parti Kılıçdaroğlu'nun peşinden gider bunu sorgulamak lazım.

"Erdoğan bu seçimi çok kolay alır, karşısında zaten muhalefet yok"