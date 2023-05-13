Cem Yılmaz oy vereceği Cumhurbaşkanı adayını açıkladı.. İşte desteklediği isim.. Ünlü komedyen Cem Yılmaz pazar günü yapılacak olan seçimlerde oy vereceği Cumhurbaşkanı adayını açıkladı. İşte Cem Yılmaz'ın desteklediği o isim..

14 Mayıs Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili genel seçimlerine saatler kaldı.

Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanının belirleneceği seçimlerde Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan yarışacak.

Ünlü isimlerde seçime 1 gün kala destekleyecekleri Cumhurbaşkanı adaylarını açıklamaya başladı.

Ünlü komedyen Cem Yılmaz dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile seçimlerde desteklediği Cumhurbaşkanı adayını açıkladı.

Cem Yılmaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;

"Abi oyunu kime vereceksin biz de ona atalım diyorsanız, ben Kemal başkan diyorum.. Başarılar dilerim Kemal Başkan.. Sevgili gençler lütfen oy vermeyi unutmayın, ihmal etmeyin."