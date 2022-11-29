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    Cem Yılmaz'a nafaka şoku! Eski eşi Ahu Yağtu'ya ödeyeceği nafaka ücreti..

    Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın eski eşi Ahu Yağtu'ya ödediği nafaka ücreti gündem olmuştu. İstinaf mahkemesinden Cem Yılmaz'ı üzecek bir karar çıktı..
    • 29.11.2022 - 11:57
    • Güncelleme : 29.11.2022 - 12:03
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    Cem Yılmaz'a nafaka şoku! Eski eşi Ahu Yağtu'ya ödeyeceği nafaka ücreti..

    Ünlü komedyen Cem Yılmaz, oğlu için ödediği 10 bin dolarlık nafakanın düşürülmesi sebebiyle eski eşi oyuncu Ahu Yağtu'ya dava açmıştı.

    Yaklaşık 20 aylık bir evlilik yaşayan Cem Yılmaz ve Ahu Yağtu çifti 2013 yılında boşanma kararı aldı. Çiftin  Kemal adından bir erkek çocukları bulunuyor.

    Cem Yılmaz açtığı davada yükselen döviz kurları ve pandemi şartlarından ötürü 10 bin dolarlık nafakanın 40 bin TL'ye indirilmesini istemişti fakat mahkeme Cem Yılmaz'ın talebini kısmen kabul ederek 70 bin TL nafaka ödemesine karar vermişti.

    Cem Yılmaz a nafaka şoku! Eski eşi Ahu Yağtu ya ödeyeceği nafaka ücreti.. #1

    Mahkeme reddetti

    Cem Yılmaz'ın eski eşi Ahu Yağtu'ya ödediği 10 bin dolarlık nafakanın 70 bin TL'ye düşürüldüğü mahkeme kararını, istinaf mahkemesi reddetti.

    İstinaf mahkemesi, başvuru dilekçesinde sunulan nedenleri haklı bularak kararı bozdu. Bu sebeple Cem Yılmaz eski eşi Ahu Yağtu'ya 10 bin dolar nafaka ödemeye devam edecek.

    Cem Yılmaz'ın 2 hafta içerisinde itiraz ederek bu kararı temyiz yoluna taşıma hakkı bulunuyor.


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