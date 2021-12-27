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- Cem Yılmaz'dan Witcher sürprizi! Sosyal medya bunu konuşuyor...
Cem Yılmaz'dan Witcher sürprizi! Sosyal medya bunu konuşuyor...
Cem Yılmaz'ın son gösterisi 'CMYLMZ Diamond Elite Pilatinum Plus' Netflix'te yayınlanacak. Yılmaz yayınlanan tanıtımda ise The Witcher sürprizi ile sevenlerini şaşırttı.
- Haber Merkezi
- 27.12.2021 - 15:37
Cem Yılmaz'ın son gösterisi CMYLMZ Diamond Elite Pilatinum Plus, dijital yayın platformu Netflix'e geliyor.
Yılmaz gösterisi için çektiği tanıtımda hayranlarına The Witcher sürprizi yaparken, tanıtım Youtube üzerinden yayınlandı.
Netflix'in resmi hesabından paylaşılan video kısa süre içerisinde çok sayıda yoruma ve izlenme oranına ulaştı.
Yayınlanan tanıtımda Cem Yılmaz'ın The Witcher'ın ana karakteri Geralt'ın kostümüyle olması herkesin dikkatini çekti.
Video kısa süre içerisinde sosyal medyada gündem olurken, Diamond Elite Platinum Plus stand-up gösterisi, Netflix'in duyurusuna göre 31 Aralık'ta yayında olacak. İşte CMYLMZ Diamond Elite Pilatinum Plus tanıtımı...
CMYLMZ Diamond Elite Pilatinum Plus tanıtımı İZLE