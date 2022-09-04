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    Cem Yılmaz'dan yeni film müjdesi geldi! Oyuncu kadrosunu açıkladı!

    Son olarak Erşan Kuneri dizisiyle sevenlerinin karşısına çıkan Cem Yılmaz'dan yeni film müjdesi geldi.Yılmaz filmin oyuncu kadrosunu açıkladı..
    • 04.09.2022 - 10:45
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    Cem Yılmaz'dan yeni film müjdesi geldi! Oyuncu kadrosunu açıkladı!

    Ünlü komedyen Cem Yılmaz son olarak Netflix'te yayınlanan Erşan Kuneri dizisi ile hayranlarıyla buluşmuştu.Ünlü isim yeni film müjdesini vererek sevenlerini heyecanlandırdı.

    Cem Yılmaz Karakomik Filmler serisinin "İki Arada" bölümünün başrol karakteri olan Ayzek’in maceralarını anlatacağı bir film yapacağını açıkladı.Ünlü komedyen filmin isminin "Do Not Disturb Ayzek Bir Gece" olacağını duyurdu.

    Filmin oyuncu kadrosunuda açıklayan Cem Yılmaz'ın filmde Ozan Güven'e rol vermemesi sosyal medyada gündeme geldi.İşte "Do Not Disturb Ayzek Bir Gece" filminin oyuncu kadrosu;

    Zafer Algöz

    Cem Yılmaz dan yeni film müjdesi geldi! Oyuncu kadrosunu açıkladı! #1

    Bülent Şakrak

    Cem Yılmaz dan yeni film müjdesi geldi! Oyuncu kadrosunu açıkladı! #2

    Nilperi Şahinkaya

    Cem Yılmaz dan yeni film müjdesi geldi! Oyuncu kadrosunu açıkladı! #3

    Özge Özberk

    Cem Yılmaz dan yeni film müjdesi geldi! Oyuncu kadrosunu açıkladı! #4

    Celal Kadri Kınoğlu

    Cem Yılmaz dan yeni film müjdesi geldi! Oyuncu kadrosunu açıkladı! #5

    Ahsen Eroğlu

    Cem Yılmaz dan yeni film müjdesi geldi! Oyuncu kadrosunu açıkladı! #6


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