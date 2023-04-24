Cem Yılmaz'ın babam ve oğlum paylaşımı beğeni topladı! Ünlü komedyen Cem Yılmaz sosyal medya hesabından paylaştığı kareler ile takipçilerinin beğenisini topladı. İşte Cem Yılmaz'ın paylaşımları..

Ünlü komedyen Cem Yılmaz sosyal medya hesabından babası ve oğlu ile çekilmiş bir pozunu paylaştı.

Cem Yılmaz'ın 'Babam ve Oğlum' notuyla paylaştığı kare kısa sürede binlerce beğeni alarak sosyal medyada gündeme oturdu.

Bilindiği üzere ünlü komedyenin Ahu Yağtu ile olan evliliğinden Kemal adında bir oğlu bulunuyor.

Oğlu ile zaman zaman paylaşımlar yapan Cem Yılmaz dün instagram hesabından yaptığı paylaşım ile dikkatleri üzerine çekti.

İşte o kare..

23 Nisan 1973 yılında dünyaya gelen Cem Yılmaz dün ailesi ile bir araya geldi. Sosyal medya hesabından çeşitli fotoğraflar paylaşan Cem Yılmaz'ın bu paylaşımları takipçilerinin beğenisini topladı.

Cem Yılmaz kız kardeşi ile verdiği bu pozu "1995 Temmuz Gösteri biletlerim..Kardeşim Özge Yılmaz Çevik'in arşivinden :) 50.000 TL" notuyla paylaştı.